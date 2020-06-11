https://ria.ru/20200611/1572803988.html
В Псковской области открыли второй COVID-госпиталь на 150 коек
2020-06-11T13:33
2020-06-11T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
коронавирусы
здоровье - общество
псковская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, коронавирусы, здоровье - общество, псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости.
Второй специализированный стационар для лечения пациентов с коронавирусом
развернут на базе Великолукской больницы в Псковской области
, сообщил губернатор Михаил Ведерников
.
"Со вчерашнего дня по необходимости пришлось открыть COVID-отделение в Великих Луках на 150 коек. В целом с начала борьбы с коронавирусной инфекцией количество коек для пациентов с коронавирусом увеличилось с 313 до 915 в настоящее время. Думаю, что в ближайшее время мы перевалим уже за тысячу. Это колоссальная нагрузка, врачей-то больше у нас не становится", - сказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Ведерников выразил надежду, что работа нового COVID-центра будет налажена при содействии второй бригады медицинских специалистов из Москвы
, которая накануне прибыла в регион на смену первой группе.
Как уточнила заместитель губернатора Вера Емельянова, в Великолукском районе
сохраняет активность очаг коронавируса, выявленный на одноименном мясокомбинате. По ее словам, сейчас среди сотрудников колбасного цеха этого предприятия выявлены 63 случая COVID-19.
"По результатам эпидрасследования, главной причиной (вспышки коронавируса) на этом комбинате является сама цикличность производства с большим количеством людей. Сами санитарные меры выполняются безукоризненно,… но невозможность перевести производственный цикл в другой режим создает дополнительный риск", - отметила Емельянова.
По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 1535 случаев коронавируса против 1425 в среду. Выздоровели 527 человек, 12 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.