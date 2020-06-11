В Псковской области открыли второй COVID-госпиталь на 150 коек

"Со вчерашнего дня по необходимости пришлось открыть COVID-отделение в Великих Луках на 150 коек. В целом с начала борьбы с коронавирусной инфекцией количество коек для пациентов с коронавирусом увеличилось с 313 до 915 в настоящее время. Думаю, что в ближайшее время мы перевалим уже за тысячу. Это колоссальная нагрузка, врачей-то больше у нас не становится", - сказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.