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В Псковской области открыли второй COVID-госпиталь на 150 коек
2020-06-11T13:33
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В Псковской области открыли второй COVID-госпиталь на 150 коек

13:33 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Второй специализированный стационар для лечения пациентов с коронавирусом развернут на базе Великолукской больницы в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Со вчерашнего дня по необходимости пришлось открыть COVID-отделение в Великих Луках на 150 коек. В целом с начала борьбы с коронавирусной инфекцией количество коек для пациентов с коронавирусом увеличилось с 313 до 915 в настоящее время. Думаю, что в ближайшее время мы перевалим уже за тысячу. Это колоссальная нагрузка, врачей-то больше у нас не становится", - сказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Ведерников выразил надежду, что работа нового COVID-центра будет налажена при содействии второй бригады медицинских специалистов из Москвы, которая накануне прибыла в регион на смену первой группе.
Как уточнила заместитель губернатора Вера Емельянова, в Великолукском районе сохраняет активность очаг коронавируса, выявленный на одноименном мясокомбинате. По ее словам, сейчас среди сотрудников колбасного цеха этого предприятия выявлены 63 случая COVID-19.
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"По результатам эпидрасследования, главной причиной (вспышки коронавируса) на этом комбинате является сама цикличность производства с большим количеством людей. Сами санитарные меры выполняются безукоризненно,… но невозможность перевести производственный цикл в другой режим создает дополнительный риск", - отметила Емельянова.
По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 1535 случаев коронавируса против 1425 в среду. Выздоровели 527 человек, 12 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПсковская областьОбщество
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