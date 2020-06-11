В США выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 27 тысяч новых случаев заражения Свыше 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , более 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 27 234 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 11 802.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 935 человек, накануне сообщалось о 683 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 533 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 394 801 человек. Выздоровели в мире свыше 3,4 миллиона, более 417 тысяч человек умерли.