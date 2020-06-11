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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572803555.html
В США выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
2020-06-11T13:30
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:30 11.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 27 234 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 11 802.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 935 человек, накануне сообщалось о 683 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 533 тысяч человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 394 801 человек. Выздоровели в мире свыше 3,4 миллиона, более 417 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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