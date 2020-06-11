В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток стал третьим фигурантом дела об убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Четырнадцатилетний подросток стал третьим фигурантом дела об убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края , говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.

Сообщалось, что 1 июня был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания и был заключен под стражу. Позднее полицейские задержали еще одного подозреваемого, 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея, который в ходе допроса частично признал свою вину.

"В ходе допросов один из соучастников дал показания о причастности к преступлению 14-летнего подростка, ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризующегося по месту жительства. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.