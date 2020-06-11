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В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка
2020-06-11T13:21
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка

13:21 11.06.2020
1116
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток стал третьим фигурантом дела об убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Ранее стало известно, что вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.
Сообщалось, что 1 июня был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания и был заключен под стражу. Позднее полицейские задержали еще одного подозреваемого, 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея, который в ходе допроса частично признал свою вину.
"В ходе допросов один из соучастников дал показания о причастности к преступлению 14-летнего подростка, ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризующегося по месту жительства. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следственный экспермиент на месте убийства
10 июня, 08:00
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Следователями допрошены более 30 свидетелей и очевидцев, назначено 30 экспертных исследований, проведено более 10 обысков и осмотров места происшествия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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