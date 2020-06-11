https://ria.ru/20200611/1572802708.html
У двух сотрудников МИД Армении выявили коронавирус
2020-06-11T13:21
2020-06-11T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
зограб мнацаканян
коронавирусы
здоровье - общество
мид армении
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, зограб мнацаканян, коронавирусы, здоровье - общество, мид армении, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости.
Коронавирус выявлен у двух сотрудников МИД Армении
, заявил в четверг журналистам глава ведомства Зограб Мнацаканян
.
"Сейчас у нас (в системе МИД – ред.) два человека изолированы с позитивным тестом (на коронавирус – ред.). Небольшое число сотрудников самоизолировались, так как контактировали с носителями инфекции", - сказал министр.
По его словам, изначально армянское внешнеполитическое ведомство стремилось наладить работу в условиях COVID-19, в том числе в удаленном режиме.
"Основная работа была связана с решением проблем, связанных с пандемией, и первостепенным вопросом оставалось возвращение соотечественников на родину", - отметил Мнацаканян. Он добавил, что МИД удалось организовать нормальную работу.
В Армении
для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 11 июня, COVID-19 выявлен у 14669 человек, 5466 вылечились и 245 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.