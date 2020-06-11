У двух сотрудников МИД Армении выявили коронавирус

Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19

ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен у двух сотрудников Коронавирус выявлен у двух сотрудников МИД Армении , заявил в четверг журналистам глава ведомства Зограб Мнацаканян

"Сейчас у нас (в системе МИД – ред.) два человека изолированы с позитивным тестом (на коронавирус – ред.). Небольшое число сотрудников самоизолировались, так как контактировали с носителями инфекции", - сказал министр.

По его словам, изначально армянское внешнеполитическое ведомство стремилось наладить работу в условиях COVID-19, в том числе в удаленном режиме.

"Основная работа была связана с решением проблем, связанных с пандемией, и первостепенным вопросом оставалось возвращение соотечественников на родину", - отметил Мнацаканян. Он добавил, что МИД удалось организовать нормальную работу.

Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 11 июня, COVID-19 выявлен у 14669 человек, 5466 вылечились и 245 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.