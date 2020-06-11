https://ria.ru/20200611/1572802490.html
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
2020-06-11T13:17
2020-06-11T14:57
европейский суд
московский городской суд
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
происшествия
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европейский суд, московский городской суд, министерство финансов рф (минфин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Жительница Москвы
отсудила у государства 35 тысяч рублей за то, что полиция два года ничего не делала по ее жалобам на угрозы убийством, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Татьяна Акутса заявила в полицию, что неизвестный звонит ей и шлет СМС с угрозами убить. Впоследствии прокуроры выяснили, что дознаватели не проводили никакой проверки и в целом два года бездействовали.
В результате столь "продолжительная и нерезультативная проверка" обернулась истечением срока давности. Удалось ли найти подозреваемого, не уточняется, но, судя по всему, нет.
Акутса пожаловалась на эту волокиту в Мосгорсуд. Она заявила, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли обернуться настоящим убийством. Кроме того, женщина утверждала, что из-за стресса не могла сосредоточиться на работе.
Достойной компенсацией за бездействие полиции и моральные страдания Акутса сочла сумму в 318 тысяч рублей. Мосгорсуд встал на ее сторону и частично удовлетворил требования.
"Судебная коллегия по административному делу пришла к выводу, что решение Московского городского суда
о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок законно и обоснованно, размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и согласуется с практикой Европейского суда
по правам человека", — рассказали в суде.