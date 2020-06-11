Жительница Москвы засудила МВД за волокиту

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жительница Жительница Москвы отсудила у государства 35 тысяч рублей за то, что полиция два года ничего не делала по ее жалобам на угрозы убийством, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Татьяна Акутса заявила в полицию, что неизвестный звонит ей и шлет СМС с угрозами убить. Впоследствии прокуроры выяснили, что дознаватели не проводили никакой проверки и в целом два года бездействовали.

В результате столь "продолжительная и нерезультативная проверка" обернулась истечением срока давности. Удалось ли найти подозреваемого, не уточняется, но, судя по всему, нет.

Акутса пожаловалась на эту волокиту в Мосгорсуд. Она заявила, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли обернуться настоящим убийством. Кроме того, женщина утверждала, что из-за стресса не могла сосредоточиться на работе.

Достойной компенсацией за бездействие полиции и моральные страдания Акутса сочла сумму в 318 тысяч рублей. Мосгорсуд встал на ее сторону и частично удовлетворил требования.