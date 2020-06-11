Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572802490.html
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
2020-06-11T14:57
европейский суд
московский городской суд
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1200x0_80_0_0_220885d2452fee36084f84b4b7a150f7.jpg
https://ria.ru/20200415/1570081202.html
9
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572802490.html?chat_room_id=1572802490
Новости
ru-RU
3541
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1200x0_80_0_0_220885d2452fee36084f84b4b7a150f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_c45c0287f35309202356d8a616db4f5a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594779_0:0:2100:2100_1200x0_80_0_0_c99e8c1e39b86736a0c83a50dffbe9b0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский суд, московский городской суд, министерство финансов рф (минфин россии), москва, происшествия

Жительница Москвы засудила МВД за волокиту

13:17 11.06.2020 (обновлено: 14:57 11.06.2020)
3541
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жительница Москвы отсудила у государства 35 тысяч рублей за то, что полиция два года ничего не делала по ее жалобам на угрозы убийством, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.
Татьяна Акутса заявила в полицию, что неизвестный звонит ей и шлет СМС с угрозами убить. Впоследствии прокуроры выяснили, что дознаватели не проводили никакой проверки и в целом два года бездействовали.
В результате столь "продолжительная и нерезультативная проверка" обернулась истечением срока давности. Удалось ли найти подозреваемого, не уточняется, но, судя по всему, нет.
Акутса пожаловалась на эту волокиту в Мосгорсуд. Она заявила, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли обернуться настоящим убийством. Кроме того, женщина утверждала, что из-за стресса не могла сосредоточиться на работе.
Достойной компенсацией за бездействие полиции и моральные страдания Акутса сочла сумму в 318 тысяч рублей. Мосгорсуд встал на ее сторону и частично удовлетворил требования.
"Судебная коллегия по административному делу пришла к выводу, что решение Московского городского суда о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок законно и обоснованно, размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и согласуется с практикой Европейского суда по правам человека", — рассказали в суде.
Полицейские в Москве
15 апреля, 14:50Распространение нового коронавируса
МВД опровергло сообщения о росте преступности в России на фоне пандемии
179110169
Обсудить 9
Европейский судМосковский городской судМинистерство финансов РФ (Минфин России)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Росгвардия уволила участника скандала с видео про "подброс наркотиков"
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Патруль российской военной полиции
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Денежные купюры США
Госдолг США достиг рекордной отметки
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Здание Внешэкономбанка Российской Федерации
ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка
Пилоты у фронтового бомбардировщика Су-24М на летном поле во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
"Вспотел, как в бане": эту операцию военные летчики считают самой опасной
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния