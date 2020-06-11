На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. В четверг в ходе заседания оперштаба главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина заявила, что послабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
"Я решение принимаю, с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать", - объявил Кондратьев, выслушав мнение членов оперштаба и глав муниципалитетов, которые поддержали его предложение.
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