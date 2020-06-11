На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

"Я решение принимаю, с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать", - объявил Кондратьев, выслушав мнение членов оперштаба и глав муниципалитетов, которые поддержали его предложение.