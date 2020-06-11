В Ульяновской области завершилась весенняя посевная кампания

УЛЬЯНОВСК, 11 июн – РИА Новости. В . В Ульяновской области весеннюю посевную завершили с перевыполнением плана, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году полевые работы проходят, можно сказать, в экстремальных условиях. Действуют определенные ограничения, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. В Ульяновской области весенняя посевная кампания завершена с превышением плановых показателей. Я хочу поблагодарить наших аграриев. Они справились с поставленной задачей. Теперь перед нами новый вызов - подготовиться и качественно провести уборочную во всех муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова.

Глава региона подчеркнул, что в непростых для экономики условиях важно сохранить в агропромышленном комплексе "набранную динамику".

Как отметил зампред регионального правительства, министр АПК и развития сельских территорий области Михаил Семёнкин, для сохранения ритмичной работы АПК была усилена противоэпидемическая профилактика на предприятиях, разработаны рекомендации непосредственно для сельхозтоваропроизводителей.

"Особенные условия не помешали аграриям начать полевые работы значительно раньше среднемноголетних сроков: 2 марта они вышли на подкормку озимых, 30 марта – на боронование зяби, 10 апреля - на посевную кампанию. В прошлом году к севу мы приступили 15 апреля. Традиционно первыми на полевые работы вышли хозяйства южного Новоспасского района", - рассказал Семёнкин.

По данным регионального Минсельхоза, яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 341861 гектара (100,7% от плана). Технические культуры посеяны на 254544 гектарах. Подсолнечник занял 213312 гектаров, сахарная свекла – 9994 гектара, яровой рапс – 16333 гектара. Сои высажено 7434 гектара, горчицы – 2874, льна – 3547, овощей - 1528 гектаров.

Кроме того, в хозяйствах ведутся работы по уходу за посевами. На 9 июня обработка паров прошла на площади в 211165 гектаров – это 97,2% от плана. Химическая обработка посевов против вредителей и сорной растительности организована на 441400 гектарах.

В сообщении отмечается, что одним из факторов повышения конкурентоспособности сельского хозяйства региона является модернизация технического парка. Так, в 20198 году в области была закуплена 401 единица сельхозтехники на 1,157 миллиарда рублей. В 2020 году запланировано приобретение 505 единиц техники.