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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
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В Ульяновской области завершилась весенняя посевная кампания
2020-06-11T13:16
ульяновская область
сергей морозов (политик)
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сергей морозов (политик)

В Ульяновской области завершилась весенняя посевная кампания

13:17 11.06.2020
93
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Весенняя посевная
УЛЬЯНОВСК, 11 июн – РИА Новости. В Ульяновской области весеннюю посевную завершили с перевыполнением плана, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году полевые работы проходят, можно сказать, в экстремальных условиях. Действуют определенные ограничения, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. В Ульяновской области весенняя посевная кампания завершена с превышением плановых показателей. Я хочу поблагодарить наших аграриев. Они справились с поставленной задачей. Теперь перед нами новый вызов - подготовиться и качественно провести уборочную во всех муниципалитетах", - приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова.
Глава региона подчеркнул, что в непростых для экономики условиях важно сохранить в агропромышленном комплексе "набранную динамику".
Как отметил зампред регионального правительства, министр АПК и развития сельских территорий области Михаил Семёнкин, для сохранения ритмичной работы АПК была усилена противоэпидемическая профилактика на предприятиях, разработаны рекомендации непосредственно для сельхозтоваропроизводителей.
Центральная часть города Ульяновска
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"Особенные условия не помешали аграриям начать полевые работы значительно раньше среднемноголетних сроков: 2 марта они вышли на подкормку озимых, 30 марта – на боронование зяби, 10 апреля - на посевную кампанию. В прошлом году к севу мы приступили 15 апреля. Традиционно первыми на полевые работы вышли хозяйства южного Новоспасского района", - рассказал Семёнкин.
По данным регионального Минсельхоза, яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 341861 гектара (100,7% от плана). Технические культуры посеяны на 254544 гектарах. Подсолнечник занял 213312 гектаров, сахарная свекла – 9994 гектара, яровой рапс – 16333 гектара. Сои высажено 7434 гектара, горчицы – 2874, льна – 3547, овощей - 1528 гектаров.
Кроме того, в хозяйствах ведутся работы по уходу за посевами. На 9 июня обработка паров прошла на площади в 211165 гектаров – это 97,2% от плана. Химическая обработка посевов против вредителей и сорной растительности организована на 441400 гектарах.
В сообщении отмечается, что одним из факторов повышения конкурентоспособности сельского хозяйства региона является модернизация технического парка. Так, в 20198 году в области была закуплена 401 единица сельхозтехники на 1,157 миллиарда рублей. В 2020 году запланировано приобретение 505 единиц техники.
Пресс-служба напоминает, что основной вид субсидий, который выплачивается сельхозтоваропроизводителям до начала полевых работ в Ульяновской области, – это погектарная поддержка в сфере растениеводства. Лимит средств федерального и областного бюджетов на эти цели составляет почти 174 миллиона рублей. Помимо этого, Минсельхоз области выплачивает субсидии и по другим направлениям, предусмотренным госпрограммой. На текущий момент на эти цели из консолидированных бюджетов выделено почти полтора миллиарда рублей.
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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)
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