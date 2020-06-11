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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200611/1572801962.html
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
2020-06-11T13:10
война в сирии
ближний восток
леонид ивашов
франц клинцевич
сирия
безопасность
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Асаду надо издать указ, что с 1.07.2020 г. вся военная техника при передвижении должна иметь при себе разрешение установленного образца, выданное правительством. Если разрешения нет, колонная считается бандформированием, техника конфискуется на штрафстоянку до оплаты штрафа. )))
144
Непонятно, о чём речь. "инцидент в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией" - сказал Ивашов. На видео идущая навстречу машина съехала на обочину, как видно, чтобы пропустить встречный транспорт. Никакой попытки "преградить путь" не видно.
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ближний восток
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ближний восток, леонид ивашов, франц клинцевич, сирия, безопасность

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

13:10 11.06.2020
79667
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
Из-под капота американской бронемашины M1235 MRAP, пытавшейся преградить путь российским военным, внезапно повалил пар, и она заглохла. Этому предшествовал хлопок, характерный для прорыва трубки системы охлаждения двигателя.
После этого россияне продолжили следование по маршруту.
РИА Новости запросило комментарий Пентагона по поводу произошедшего.

"Тлеющий конфликт"

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил РИА Новости, что инцидент в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией США.
"Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.
Он не исключил, что инцидент в Абра мог быть случайным, вызванным несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, "без политического заказа".
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Вчера, 11:30Сказано в эфире
Не просто хулиганство. Зачем американцы "блокировали" патруль РФ в СирииНеудачную попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео. В эфире радио Sputnik кадры прокомментировал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
По словам эксперта, США заинтересованы в том, "чтобы ближневосточные нефть и газ не шли в Китай и Европу".
"Американцы несколько запутались на Ближнем Востоке, в том числе и поэтому растет угроза, что любой подобный инцидент, произошедший в Сирии, может быть раскручен до мировых масштабов", — заключил Ивашов.

"Привыкли считать себя суперменами"

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что американцы привыкли считать себя "суперменами" в любой стране, где они находятся, и не считаться с местным законодательством.
Клинцевич отметил, что в данном случае они столкнулись с людьми, которые на подобное поведение "не ведутся", и теперь вынуждены придумывать оправдания своему поведению.
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Он указал, что в подобных ситуациях все обязаны ориентироваться на международное право, определенный руководствами стран порядок проведения патрулирования, в рамках которого каждый должен себя вести в соответствии с правилами дорожного движения и полученными договоренностями.
"Поэтому это обыкновенная провокация на некоем примитивном уровне мальчишеского доминирования", - заключил Клинцевич.
17886351927
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Война в СирииБлижний ВостокЛеонид ИвашовФранц КлинцевичСирияБезопасность
Популярные комментарии
Асаду надо издать указ, что с 1.07.2020 г. вся военная техника при передвижении должна иметь при себе разрешение установленного образца, выданное правительством. Если разрешения нет, колонная считается бандформированием, техника конфискуется на штрафстоянку до оплаты штрафа. )))
11 июня, 13:35
ttiger14
117210105
Непонятно, о чём речь. "инцидент в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией" - сказал Ивашов. На видео идущая навстречу машина съехала на обочину, как видно, чтобы пропустить встречный транспорт. Никакой попытки "преградить путь" не видно.
11 июня, 14:28
Vlad Britt
29120137
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