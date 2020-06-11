Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
Из-под капота американской бронемашины M1235 MRAP, пытавшейся преградить путь российским военным, внезапно повалил пар, и она заглохла. Этому предшествовал хлопок, характерный для прорыва трубки системы охлаждения двигателя.
Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF— Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020
После этого россияне продолжили следование по маршруту.
РИА Новости запросило комментарий Пентагона по поводу произошедшего.
"Тлеющий конфликт"
Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил РИА Новости, что инцидент в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией США.
"Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.
Он не исключил, что инцидент в Абра мог быть случайным, вызванным несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, "без политического заказа".
Вчера, 11:30Сказано в эфиреНе просто хулиганство. Зачем американцы "блокировали" патруль РФ в СирииНеудачную попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео. В эфире радио Sputnik кадры прокомментировал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
По словам эксперта, США заинтересованы в том, "чтобы ближневосточные нефть и газ не шли в Китай и Европу".
"Американцы несколько запутались на Ближнем Востоке, в том числе и поэтому растет угроза, что любой подобный инцидент, произошедший в Сирии, может быть раскручен до мировых масштабов", — заключил Ивашов.
"Привыкли считать себя суперменами"
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что американцы привыкли считать себя "суперменами" в любой стране, где они находятся, и не считаться с местным законодательством.
Клинцевич отметил, что в данном случае они столкнулись с людьми, которые на подобное поведение "не ведутся", и теперь вынуждены придумывать оправдания своему поведению.
Он указал, что в подобных ситуациях все обязаны ориентироваться на международное право, определенный руководствами стран порядок проведения патрулирования, в рамках которого каждый должен себя вести в соответствии с правилами дорожного движения и полученными договоренностями.
"Поэтому это обыкновенная провокация на некоем примитивном уровне мальчишеского доминирования", - заключил Клинцевич.