Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии , но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.

Из-под капота американской бронемашины M1235 MRAP, пытавшейся преградить путь российским военным, внезапно повалил пар, и она заглохла. Этому предшествовал хлопок, характерный для прорыва трубки системы охлаждения двигателя.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

После этого россияне продолжили следование по маршруту.

РИА Новости запросило комментарий Пентагона по поводу произошедшего.

"Тлеющий конфликт"

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил РИА Новости, что инцидент в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией США

"Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.

Он не исключил, что инцидент в Абра мог быть случайным, вызванным несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, "без политического заказа".

По словам эксперта, США заинтересованы в том, "чтобы ближневосточные нефть и газ не шли в Китай и Европу".

"Американцы несколько запутались на Ближнем Востоке , в том числе и поэтому растет угроза, что любой подобный инцидент, произошедший в Сирии, может быть раскручен до мировых масштабов", — заключил Ивашов.

"Привыкли считать себя суперменами"

"Говорит Москва" заявил, что американцы привыкли считать себя "суперменами" в любой стране, где они находятся, и не считаться с местным законодательством. В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире радиостанциизаявил, что американцы привыкли считать себя "суперменами" в любой стране, где они находятся, и не считаться с местным законодательством.

Клинцевич отметил, что в данном случае они столкнулись с людьми, которые на подобное поведение "не ведутся", и теперь вынуждены придумывать оправдания своему поведению.

Он указал, что в подобных ситуациях все обязаны ориентироваться на международное право, определенный руководствами стран порядок проведения патрулирования, в рамках которого каждый должен себя вести в соответствии с правилами дорожного движения и полученными договоренностями.