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Митрофанову могут назначить послом, сообщил источник
2020-06-11T13:19
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Митрофанову могут назначить послом, сообщил источник

13:10 11.06.2020 (обновлено: 13:19 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Москве рассматривают возможность назначения экс-главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой послом РФ в одну из стран Восточной Европы, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Этот вопрос сейчас решается", - сказал собеседник агентства.
Элеонора Митрофанова
Вчера, 11:03
Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Как рассказал ранее РИА Новости замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, Митрофанова с четверга больше не исполняет обязанности руководителя ведомства, накануне у нее был последний рабочий день.
Митрофанова ранее заявляла РИА Новости, что после ухода с поста главы Россотрудничества станет послом по особым поручениям в МИД РФ. Она отмечала, что на должности ее сменит член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Сам Примаков заявил, что "комментировать нечего", так как указа президента РФ о его назначении на пост главы Россотрудничества нет.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
1 июня, 14:53
Митрофанова: депутата Примакова назначат на пост главы Россотрудничества
301022
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Госдума РФЕвгений ПримаковПолитикаВосточная ЕвропаЭлеонора МитрофановаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Москва
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