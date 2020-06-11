https://ria.ru/20200611/1572801942.html
Митрофанову могут назначить послом, сообщил источник
2020-06-11T13:10
2020-06-11T13:19
госдума рф
евгений примаков
политика
восточная европа
элеонора митрофанова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
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