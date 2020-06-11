В Пекине выявили первый за 56 дней случай коронавируса

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Первый случай заражения Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Пекине за 56 дней, COVID-19 выявлен у 52-летнего мужчины, который в последние 2 недели не выезжал из города, сообщил на пресс-конференции замглавы администрации района Сичэн Мяо Цзяньхун.

"Мужчина по фамилии Тан, проживающий в районе Сичэн, 10 июня обратился в местную больницу с повышенной температурой, у него был озноб и слабость, однако не было кашля, боли в горле или чувства стеснения в груди. В последние две недели у него не было истории поездок за пределы Пекина и не было тесных контактов с приезжими", - сообщил Мяо Цзяньхун.

Он отметил, что тест на нуклеиновую кислоту коронавируса показал положительны результат, после чего пациенту окончательно поставили диагноз COVID-19. Двое его членов семьи также помещены в больницу под наблюдение. До сих пор неизвестно, где он мог заразиться.

Уточняется, что мужчина по дороге в больницу и в больнице все время носил защитную маску, сейчас он изолирован и проходит лечение в больнице Дитань.

В настоящее время специалисты проводят тщательное эпидемиологическое расследование в районе Сичэн, включая отслеживание источника заражения, проверку всех, кто в последние недели приехал из-за границы или из районов Китая с высоким уровнем эпидемиологического риска.

В свою очередь заместитель главы пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо отметила, что этот случай напомнил о том, что вероятность заражения в Пекине по-прежнему существует, а также о необходимости учитывать серьезность, сложность и непредсказуемость ситуации в области профилактики и контроля за распространением заболевания в столице Китая

Власти Пекина на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в городе с 6 июня понизили до третьего уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго. Всего уровней четыре.

После понижения уровня реагирования на ЧС в Пекине также будут постепенно сниматься ограничения на крайне популярный в Китае групповой туризм, однако пока только для туристов, приезжающих из районов с низким уровнем риска. За границу туристы пока выезжать не могут. При этом 14-дневный централизованный карантин и обязательный тест на коронавирус по-прежнему сохраняется для приезжих из-за границы.