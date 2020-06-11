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Депутат назвал заявления ЕК по коронавирусу "охотой на ведьм"
2020-06-11T13:14
брюссель
еврокомиссия
сергей железняк
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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брюссель, еврокомиссия, сергей железняк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Депутат назвал заявления ЕК по коронавирусу "охотой на ведьм"

13:07 11.06.2020 (обновлено: 13:14 11.06.2020)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Обвинения России в дезинформации по коронавирусу со стороны Еврокомиссии не имеют под собой оснований, вместо консолидации для борьбы с пандемией европейские чиновники занялись "охотой на ведьм", заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление о том, что Европейский союз сообщил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений.
"Заявление Еврокомиссии с очередными голословными обвинениями России в дезинформации о ситуации с пандемией коронавируса не имеет под собой никаких оснований и является грубой антироссийской пропагандой. Европейские чиновники продемонстрировали, что вместо того, чтобы бросить все силы на борьбу с пандемией, они занялись "охотой на ведьм" в сети", - цитирует Железняка его пресс-служба.
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По мнению депутата, в Брюсселе не могут признать, что развитие ситуации с распространением коронавируса в Европе во многом стало результатом разобщенности и эгоизма отдельных стран ЕС по отношению друг к другу.
"Угрожающая тенденция раскола внутри союза и потери контроля беспокоит евробюрократию, которая судорожно ищет виноватых на стороне, навязывая информационные фейки гражданам Европы. Также не исключено, что очередная волна антироссийских настроений в ЕС активно поддерживается русофобами из-за океана", - полагает Железняк.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБрюссельЕврокомиссияСергей ЖелезнякКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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