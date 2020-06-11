Депутат назвал заявления ЕК по коронавирусу "охотой на ведьм"

"Заявление Еврокомиссии с очередными голословными обвинениями России в дезинформации о ситуации с пандемией коронавируса не имеет под собой никаких оснований и является грубой антироссийской пропагандой. Европейские чиновники продемонстрировали, что вместо того, чтобы бросить все силы на борьбу с пандемией, они занялись "охотой на ведьм" в сети", - цитирует Железняка его пресс-служба.