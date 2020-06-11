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ВОЗ заявила об угрозе новых вспышек лихорадки Эбола в Африке
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ВОЗ заявила об угрозе новых вспышек лихорадки Эбола в Африке

13:05 11.06.2020
296
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Новые вспышки лихорадки Эбола могут возникнуть в африканских странах, необходима более масштабная вакцинация, заявил РИА Новости представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга.
"Эбола снова появится где-то, но мы должны быть готовы обойти эту вспышку и не допустить, чтобы она распространялась до масштабов вспышек, которые были у нас в прошлом... У нас будут подобные случаи, происходящие время от времени. Важный вопрос заключается в том, как мы можем предотвратить распространение болезни и возникновение масштабной вспышки, которая распространится даже за пределами ДРК", - заявил Нсенга.
Он отметил, что вакцинация станет ключевым решением этой проблемы.
"Вакцинация определенно будет хорошим способом, но на данный момент я не думаю, что эту вакцину будут давать тем, кто находится вне вспышки, она предоставляется только людям, которые имели контакт с инфицированными людьми, когда происходит вспышка", - добавил Нсенга.
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Фонд ООН выделил 40 миллионов долларов на борьбу с Эболой в ДРК
Говоря о борьбе со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК,) Нсенга сообщил, что в стране находится достаточное количество медицинского персонала для борьбы с болезнью. Однако представитель ВОЗ отметил, что расходы на борьбу с заболеванием очень высокие, в частности из-за труднодоступности эпицентра вспышки, что создает дополнительные логистические проблемы.
Новая вспышка лихорадки Эбола была объявлена в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) 1 июня.
Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала новую вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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На северо-западе ДР Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола
021011
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Здоровье - ОбществоВОЗСьерра-ЛеонеАфрикаООНЛиберияГвинеяВ мире
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