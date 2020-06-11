ВОЗ заявила об угрозе новых вспышек лихорадки Эбола в Африке

"Эбола снова появится где-то, но мы должны быть готовы обойти эту вспышку и не допустить, чтобы она распространялась до масштабов вспышек, которые были у нас в прошлом... У нас будут подобные случаи, происходящие время от времени. Важный вопрос заключается в том, как мы можем предотвратить распространение болезни и возникновение масштабной вспышки, которая распространится даже за пределами ДРК", - заявил Нсенга.