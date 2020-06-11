МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ, несколько телефонных разговоров и пообщается с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Активная телефонная дипломатия во второй половине дня: несколько телефонных разговоров. Эта неделя вообще достаточно насыщенная по международным телефонным контактам. До этого президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.
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Он отметил, что информация о темах повестки дня с Совбезом будет предоставлена журналистам.
"Также президент сегодня продолжит общение с главами регионов. Сегодня будет Белозерцев из Пензенской области. Тоже в режиме видеоконференции", - заключил Песков.