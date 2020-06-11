Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза

"Активная телефонная дипломатия во второй половине дня: несколько телефонных разговоров. Эта неделя вообще достаточно насыщенная по международным телефонным контактам. До этого президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.