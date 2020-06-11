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Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза
2020-06-11T13:05
иван белозерцев
дмитрий песков
владимир путин
пензенская область
политика
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иван белозерцев, дмитрий песков, владимир путин, пензенская область, политика

Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза

13:05 11.06.2020
254
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ, несколько телефонных разговоров и пообщается с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Активная телефонная дипломатия во второй половине дня: несколько телефонных разговоров. Эта неделя вообще достаточно насыщенная по международным телефонным контактам. До этого президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.
Президент РФ Владимир Путин
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Он отметил, что информация о темах повестки дня с Совбезом будет предоставлена журналистам.
"Также президент сегодня продолжит общение с главами регионов. Сегодня будет Белозерцев из Пензенской области. Тоже в режиме видеоконференции", - заключил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
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Иван БелозерцевДмитрий ПесковВладимир ПутинПензенская областьПолитика
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