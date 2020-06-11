https://ria.ru/20200611/1572801275.html
В Хабаровске полицейский спас трехлетнего мальчика
2020-06-11T13:05
2020-06-11T15:26
хорошие новости
хорошие новости
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хабаровск
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Арсений Новиков
Молодец полицейский!
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хабаровск
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хорошие новости, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хабаровск
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Cтарший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Хабаровску предотвратил наезд неуправляемого микроавтобуса на трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД.
На одном из перекрестков города водитель микроавтобуса решил развернуться, не обращая внимания на разметку. Во время маневра он столкнулся с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял сознание. Неуправляемое транспортное средство продолжило движение по круговой траектории. Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери вылетел ребенок и упал на проезжую часть. Мальчик растерялся и замер, в любую минуту он мог оказаться под колесами.
Оказавшийся рядом полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился ребенок. Благодаря быстрой реакции сотрудника полиции ребенок остался жив.
"Сотрудники ГИБДД установили, что малыш находился на переднем пассажирском сиденье без специального детского кресла. Проводится проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.