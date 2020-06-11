В Хабаровске полицейский спас трехлетнего мальчика

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Cтарший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Хабаровску предотвратил наезд неуправляемого микроавтобуса на трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД.

На одном из перекрестков города водитель микроавтобуса решил развернуться, не обращая внимания на разметку. Во время маневра он столкнулся с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял сознание. Неуправляемое транспортное средство продолжило движение по круговой траектории. Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери вылетел ребенок и упал на проезжую часть. Мальчик растерялся и замер, в любую минуту он мог оказаться под колесами.

Оказавшийся рядом полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился ребенок. Благодаря быстрой реакции сотрудника полиции ребенок остался жив.