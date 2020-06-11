Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.
Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.
Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.
Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.
Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.
Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.
По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.
По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.
В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.
В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.
Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.
Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.
Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.
Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.
Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.
Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.
Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.
По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.
В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.
Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.
Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.
Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.