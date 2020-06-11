Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров

"Что касается улиц и тротуаров... мы рекомендуем на открытых пространствах (обрабатывать), прежде всего, контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар - у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет", - сказала Брагина на заседании СПЧ, посвященном обеспечению населения достоверной информацией о методах и средствах, используемых при проведении дезинфекционных мероприятий.