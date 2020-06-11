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Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров
2020-06-11T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров

12:58 11.06.2020 (обновлено: 14:33 11.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дезинфекцию на улице следует проводить, прежде всего, на контактных поверхностях - скамейках, детских площадках, рекомендаций поливать тротуары дезинфицирующими средствам нет, это не имеет смысла, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
"Что касается улиц и тротуаров... мы рекомендуем на открытых пространствах (обрабатывать), прежде всего, контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар - у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет", - сказала Брагина на заседании СПЧ, посвященном обеспечению населения достоверной информацией о методах и средствах, используемых при проведении дезинфекционных мероприятий.
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До блеска: как убирают Москву, пока жители сидят дома
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

Сотрудники коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

Дезинфекция диспетчерской Южнопортового района
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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