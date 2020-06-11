На Кубани оценили ситуацию с распространением коронавируса

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ослабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с Ослабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с коронавирусом , заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.

"Мы видим, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации. У нас сейчас отмечается снижение заболеваемости", - сообщила Потемкина в ходе заседания оперативного штаба в четверг.

По данным оперштаба, за минувшие сутки на Кубани подтвердились 80 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии достигло 4735, выписаны 3554 пациента, в том числе 54 за последние сутки, 47 человек скончались. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 83,4.