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Распространение нового коронавируса
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На Кубани оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-11T12:57
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

На Кубани оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:57 11.06.2020
329
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ослабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с коронавирусом, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.
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"Мы видим, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации. У нас сейчас отмечается снижение заболеваемости", - сообщила Потемкина в ходе заседания оперативного штаба в четверг.
По данным оперштаба, за минувшие сутки на Кубани подтвердились 80 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии достигло 4735, выписаны 3554 пациента, в том числе 54 за последние сутки, 47 человек скончались. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 83,4.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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