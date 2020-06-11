Песков прокомментировал работу сайта по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о работе сайта по изменениям в Конституцию, отметил, что нельзя на примере нескольких ошибок говорить о дискредитации процесса разъяснения поправок.
"Нет, нет, нельзя на примере нескольких ошибок или упущений на одном конкретном сайте говорить об этом. Собственно, процесс разъяснения поправок не ограничен только одним интернет-ресурсом. Вы знаете, что обсуждение их ведется на самых различных и платформах, и площадках", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том не дискредитируется ли процесс из-за ошибок на сайте по поправкам в Конституцию.
Песков отметил, что надо смотреть на картину в общем. Говоря о том, насколько россияне информированы о сути изменений, он отметил, что различные социологи публикуют информацию на этот счет с известными допусками, можно констатировать, что процесс обсуждения ведется достаточно широко.
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает и, когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли выступление президента по поправкам к конституции.
Отвечая на вопрос о том, будет ли президент лично разъяснять суть изменений, Песков отметил, что их активно разъясняют и объясняют те, кто был их инициаторами, объяснение ведется очень активно.
"Сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения, поэтому, когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок. У поправок есть последовательные, скажем так, люди, которые их поддерживают, которые их инициировали. И вы знаете, что дискуссия ведется очень широкая", - добавил Песков.