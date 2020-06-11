Песков прокомментировал работу сайта по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , говоря о работе сайта по изменениям в Конституцию , отметил, что нельзя на примере нескольких ошибок говорить о дискредитации процесса разъяснения поправок.

"Нет, нет, нельзя на примере нескольких ошибок или упущений на одном конкретном сайте говорить об этом. Собственно, процесс разъяснения поправок не ограничен только одним интернет-ресурсом. Вы знаете, что обсуждение их ведется на самых различных и платформах, и площадках", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том не дискредитируется ли процесс из-за ошибок на сайте по поправкам в Конституцию.

Песков отметил, что надо смотреть на картину в общем. Говоря о том, насколько россияне информированы о сути изменений, он отметил, что различные социологи публикуют информацию на этот счет с известными допусками, можно констатировать, что процесс обсуждения ведется достаточно широко.

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает и, когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли выступление президента по поправкам к конституции.

Отвечая на вопрос о том, будет ли президент лично разъяснять суть изменений, Песков отметил, что их активно разъясняют и объясняют те, кто был их инициаторами, объяснение ведется очень активно.