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Правительство выделит средства фонду развития промышленности
2020-06-11T12:56
михаил мишустин
экономика
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михаил мишустин, экономика

Правительство выделит средства фонду развития промышленности

12:56 11.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ предлагает предоставить субсидию в размере 15 миллиардов рублей фонду развития промышленности на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе лекарственных препаратов и медизделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно выделит 15 миллиардов рублей Российскому фонду технологического развития. В соответствии с проектом распоряжения правительства, которое мы сегодня рассмотрим, эти средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, прежде всего, в сфере промышленности при производстве новой высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции принимает участие в совещании по информационным технологиям и связи
Вчера, 11:42Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале
Он отметил, что это позволит повысить потенциал отечественных предприятий и локализовать производство высокотехнологичной продукции на территории РФ.
"Государственную помощь получат и проекты, которые направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в первую очередь на увеличение объемов производства оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и лечения опасных заболеваний, в том числе лекарств и медизделий", - добавил он.
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Михаил МишустинЭкономика
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