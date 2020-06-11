https://ria.ru/20200611/1572800809.html
Правительство выделит средства фонду развития промышленности
2020-06-11T12:56
2020-06-11T12:56
михаил мишустин
экономика
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Правительство РФ предлагает предоставить субсидию в размере 15 миллиардов рублей фонду развития промышленности на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе лекарственных препаратов и медизделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство дополнительно выделит 15 миллиардов рублей Российскому фонду технологического развития. В соответствии с проектом распоряжения правительства, которое мы сегодня рассмотрим, эти средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, прежде всего, в сфере промышленности при производстве новой высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что это позволит повысить потенциал отечественных предприятий и локализовать производство высокотехнологичной продукции на территории РФ.
"Государственную помощь получат и проекты, которые направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в первую очередь на увеличение объемов производства оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и лечения опасных заболеваний, в том числе лекарств и медизделий", - добавил он.