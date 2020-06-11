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Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук сложил мандат депутата Рады
2020-06-11T16:05
верховная рада украины
украина
"голос"
святослав вакарчук
в мире
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верховная рада украины, украина, "голос", святослав вакарчук, в мире

Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук сложил мандат депутата Рады

12:53 11.06.2020 (обновлено: 16:05 11.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады — в 2008 году.
Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.

"Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, оно зарегистрировано и в ближайшее время будет рассмотрено. Хочу подчеркнуть, что это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю свою деятельность в партии "Голос", — сказал Вакарчук на брифинге. По его словам, у него в планах — образовательные проекты.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля прошлого года, по итогам которых партия музыканта Вакарчука "Голос" набрала 5,82% и получила 20 мандатов.
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Верховная Рада УкраиныУкраина"Голос"Святослав ВакарчукВ мире
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