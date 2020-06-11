Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук сложил мандат депутата Рады

"Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, оно зарегистрировано и в ближайшее время будет рассмотрено. Хочу подчеркнуть, что это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю свою деятельность в партии "Голос", — сказал Вакарчук на брифинге. По его словам, у него в планах — образовательные проекты.