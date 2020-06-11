Под Рязанью началось прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым Захаровым

Чуть после полудня к храму Казанской иконы Божией Матери в Константиново, которое находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров, привезли гроб.

Храм расположен на берегу Оки, на территории музея-заповедника Сергея Есенина – здесь поэт родился, в храме был крещен. При этом сам музей сейчас закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. Как объяснил настоятель храма протоиерей Геннадий Черкасов, специально для церемонии припасли большую упаковку медицинских масок.

Вероятно, из-за эпидемиологических ограничений народу у храма собралось немного, проститься с погибшим приехали в основном родственники. Люди несли букеты ромашек, пионов, гвоздик. Женщины в черных повязках. Большинство в масках, но остальным маски выдавали при входе в церковь. У церкви дежурят полиция и медики.

Незадолго до церемонии в храм привезли 86-летнюю мать погибшего Марью Ивановну. Две женщины вели ее под руки.

"Семья очень волновалась за ее здоровье, боялись говорить о смерти сына, и она узнала обо всем только в день похорон", - рассказала РИА Новости одна из соседок.

Родственники по-прежнему отказываются общаться с журналистами и в целом очень негативно относятся к их присутствию.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.