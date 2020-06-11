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Под Рязанью началось прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым Захаровым
2020-06-11T13:31
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
рязанская область
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, рязанская область

Под Рязанью началось прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым Захаровым

12:52 11.06.2020 (обновлено: 13:31 11.06.2020)
9261
© РИА НовостиПрощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области. 11 июня 2020
Прощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области. 11 июня 2020
© РИА Новости
Прощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области. 11 июня 2020
КОНСТАНТИНОВО (Рязанская обл.), 11 июн - РИА Новости. Церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП участием актера Михаила Ефремова, началась в селе Константиново Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
Чуть после полудня к храму Казанской иконы Божией Матери в Константиново, которое находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров, привезли гроб.
Храм расположен на берегу Оки, на территории музея-заповедника Сергея Есенина – здесь поэт родился, в храме был крещен. При этом сам музей сейчас закрыт для посетителей из-за ограничений по COVID-19. Как объяснил настоятель храма протоиерей Геннадий Черкасов, специально для церемонии припасли большую упаковку медицинских масок.
Вероятно, из-за эпидемиологических ограничений народу у храма собралось немного, проститься с погибшим приехали в основном родственники. Люди несли букеты ромашек, пионов, гвоздик. Женщины в черных повязках. Большинство в масках, но остальным маски выдавали при входе в церковь. У церкви дежурят полиция и медики.
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Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым Захарове
Незадолго до церемонии в храм привезли 86-летнюю мать погибшего Марью Ивановну. Две женщины вели ее под руки.
"Семья очень волновалась за ее здоровье, боялись говорить о смерти сына, и она узнала обо всем только в день похорон", - рассказала РИА Новости одна из соседок.
Родственники по-прежнему отказываются общаться с журналистами и в целом очень негативно относятся к их присутствию.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовРязанская область
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