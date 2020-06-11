https://ria.ru/20200611/1572800386.html
В Бельгии за сутки умерли 16 человек с подозрением на COVID-19
2020-06-11T12:51
2020-06-11T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
бельгия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости.
Число скончавшихся за сутки в Бельгии
с диагнозом или подозрением на коронавирус составило 16 человек, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 636 человек, сообщили в четверг в минздраве страны.
Заболели 142 человека (против 132 накануне), всего с середины марта заболели 59 711 человек из числа протестированных.
Сообщается, что госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 99 (против 102 накануне), выписался 61 выздоровевший.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза
. ЕК
рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.