В Бельгии за сутки умерли 16 человек с подозрением на COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Число скончавшихся за сутки в Число скончавшихся за сутки в Бельгии с диагнозом или подозрением на коронавирус составило 16 человек, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 636 человек, сообщили в четверг в минздраве страны.

Заболели 142 человека (против 132 накануне), всего с середины марта заболели 59 711 человек из числа протестированных.

Сообщается, что госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 99 (против 102 накануне), выписался 61 выздоровевший.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.