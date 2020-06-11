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СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
2020-06-11T14:44
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
черняховск
калининград
происшествия
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https://ria.ru/20191122/1561464685.html
не понял - а в чем полицейские виноваты?
51
Фактически конечно смерть парня явилась прямым следствием действий полиции. Ведь его специально не выпускали из камеры с кипятком. Другое дело, что парень и сам приложил максимум усилий для такого бесславного конца.
22
23
калининградская область
черняховск
калининград
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, черняховск, калининград, происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

13:19 11.06.2020 (обновлено: 14:44 11.06.2020)
31815
КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
В октябре 2019 года в Калининграде произошел резонансный случай, когда задержанный за мелкое хулиганство житель Черняховска 36-летний Иван Вшивков скончался от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере отдела полиции. Как сообщало СУСК по региону, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог.
"Эта видеозапись имеется в материалах уголовного дела, она будет тщательно изучена следствием. Будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследования", - сказали в ведомстве.
На кадрах задержанный угрожает оторвать батарею, чтобы затопить отделение, поскольку считает, что его доставили в отдел полиции незаконно. Человек, который вел запись - предположительно, сотрудник полиции, - советует задержанному лечь спать. В конце видеозаписи видно, как мужчины отрывает батарею.
Как полагает следствие, в ночь на 20 октября 2019 года, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, зная, что в камере повреждена система отопления и из трубы течет горячая вода, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в помещении. В марте 2020 года бывшему начальнику смены дежурной части отдела полиции в Калининграде было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В среду в качестве подозреваемого был задержан бывший старший оперативный дежурный ОМВД России по Московскому району Калининграда.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечение и предъявлено обвинение. Ход расследования контролирует руководитель следственного управления полковник юстиции Дмитрий Бочаров.
В пресс-службе УМВД отметили, что ранее оперативный дежурный и начальник смены дежурной части были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а материалы проверки были переданы в Следственный комитет.
Полицейский автомобиль
22 ноября 2019, 11:56
В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина
186243521
Обсудить 23
Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьЧерняховскКалининградПроисшествия
Популярные комментарии
не понял - а в чем полицейские виноваты?
11 июня, 13:52
роман 1
181001913
Фактически конечно смерть парня явилась прямым следствием действий полиции. Ведь его специально не выпускали из камеры с кипятком. Другое дело, что парень и сам приложил максимум усилий для такого бесславного конца.
11 июня, 13:50
Jora J
1800004
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