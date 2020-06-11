СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области

В октябре 2019 года в Калининграде произошел резонансный случай, когда задержанный за мелкое хулиганство житель Черняховска 36-летний Иван Вшивков скончался от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере отдела полиции. Как сообщало СУСК по региону, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог.

"Эта видеозапись имеется в материалах уголовного дела, она будет тщательно изучена следствием. Будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследования", - сказали в ведомстве.

На кадрах задержанный угрожает оторвать батарею, чтобы затопить отделение, поскольку считает, что его доставили в отдел полиции незаконно. Человек, который вел запись - предположительно, сотрудник полиции, - советует задержанному лечь спать. В конце видеозаписи видно, как мужчины отрывает батарею.

Как полагает следствие, в ночь на 20 октября 2019 года, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, зная, что в камере повреждена система отопления и из трубы течет горячая вода, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в помещении. В марте 2020 года бывшему начальнику смены дежурной части отдела полиции в Калининграде было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В среду в качестве подозреваемого был задержан бывший старший оперативный дежурный ОМВД России по Московскому району Калининграда.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечение и предъявлено обвинение. Ход расследования контролирует руководитель следственного управления полковник юстиции Дмитрий Бочаров.