https://ria.ru/20200611/1572800277.html
Госсовет Чувашии назначил выборы главы региона на 13 сентября
2020-06-11T12:50
2020-06-11T12:50
олег николаев (политик)
госдума рф
владимир путин
политика
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олег николаев (политик), госдума рф, владимир путин, политика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Депутаты госсовета Чувашии приняли решение о проведении выборов главы республики 13 сентября, сообщается на сайте регионального парламента.
Вопрос о выборах главы Чувашии, назначение которых осуществляется государственным советом республики, был рассмотрен в четверг в ходе II этапа очередной сессии регионального парламента.
"Выборы главы региона ... состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев
заявлял, что в сентябре 2020 года собирается участвовать в выборах главы республики в качестве самовыдвиженца.
Президент России Владимир Путин
29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы
Николаев.