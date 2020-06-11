Госсовет Чувашии назначил выборы главы региона на 13 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Депутаты госсовета Чувашии приняли решение о проведении выборов главы республики 13 сентября, сообщается на сайте регионального парламента.

Вопрос о выборах главы Чувашии, назначение которых осуществляется государственным советом республики, был рассмотрен в четверг в ходе II этапа очередной сессии регионального парламента.

"Выборы главы региона ... состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.