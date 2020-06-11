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Участниками проекта "Полный вперед!" стали более семи тысяч человек
2020-06-11T12:50
образование - общество
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образование - общество

Участниками проекта "Полный вперед!" стали более семи тысяч человек

12:50 11.06.2020
29
© Depositphotos / londondepositСтуденты
Студенты
© Depositphotos / londondeposit
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч человек стали слушателями информационно-образовательного проекта "Полный вперед!", запущенного Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей"; итоги проекта подведут в четверг в прямом эфире на сайте polnyvpered.rsv.ru , срообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект запущен в рамках акции взаимопомощи "Мы весте". За два месяца были проведены 26 онлайн-вебинаров с экспертами – врачами, бизнесменами, учеными, общественными деятелями, волонтерами, журналистами. Они рассказали, что нужно делать в режиме самоизоляции, чтобы не терять позитивный настрой и сохранить здоровье, как использовать свободное время для планирования карьеры и собственного развития.
"Проект "Полный вперед!" был специально запущен нами для поддержки людей в период пандемии, его слушателями стали свыше 7 тысяч человек. Образовательная программа дала возможность россиянам провести это время с пользой и "прокачать" себя. И символично, что заключительный вебинар проекта прошел 8 июня, когда было объявлено о снятии большинства ограничений. На нем гостям в качестве задания было предложено подумать над темой: "Мир не будет прежним". Я надеюсь, что мы смогли подготовить участников проекта к этой новой реальности. На нашей цифровой платформе "Россия – страна возможностей" доступны записи всех 26 вебинаров, каждый желающий может в любое время воспользоваться этой онлайн-библиотекой, выбрать для себя интересующую тему и получить новые знания", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Каждый третий слушатель проекта – это житель регионов Центрального федерального округа (32%) и Северо-Западного федерального округа (30%). Активно подключались и слушатели из Поволжья – это каждый десятый посетитель.
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