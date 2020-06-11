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Директора интерната под Псковом, где возник очаг COVID-19, уволят
2020-06-11T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, происшествия

Директора интерната под Псковом, где возник очаг COVID-19, уволят

12:51 11.06.2020
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Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Директор Моринского психоневрологического интерната в Дновском районе Псковской области, где произошла вспышка коронавируса, будет уволен по результатам эпидрасследования и служебной проверки, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Как рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова на селекторном совещании с медиками в четверг, сейчас в Моринском интернате выявлено 43 случая COVID-19. "Сегодня в учреждении осталось 4 человека и 7 сотрудников, которые этих четверых обслуживают. Практически весь интернат… госпитализирован, есть смертельные случаи", - отметила она.
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По словам Емельяновой, в ходе эпидрасследования и служебной проверки в Моринском психоневрологическом интернате выявлены "существенные нарушения санитарного режима", а также случаи некачественного оказания медпомощи, "которая касалась не только профилактики коронавирусной инфекции". Емельянова предложила областному комитету социальной защиты населения как учредителю интерната рассмотреть вопрос соответствия его руководства занимаемой должности.
"Я ознакомился с результатами служебной проверки… там ничего рассматривать не нужно, а нужно принять решение о несоответствии занимаемой должности и назначить исполняющего обязанности", - констатировал Ведерников на совещании, которое транслируется Псковским агентством информации.
Он добавил, что на очаги COVID-19 в медицинских и социальных учреждениях области, а также на предприятиях приходится более половины заболевших коронавирусом в Псковской области. По словам Ведерникова, результаты проведенных служебных проверок свидетельствуют о том, что причиной возникновение этих очагов часто становится игнорирование санитарно-эпидемиологических требований.
По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 1535 случаев коронавируса против 1425 на среду. Выздоровели 527 человек, 12 – скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьПроисшествия
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