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В Томской области продлили ограничения по коронавирусу
2020-06-11T12:48
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томская область
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В Томской области продлили ограничения по коронавирусу

12:48 11.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Томской области решили продлить действующий в регионе в связи с противодействием коронавирусу режим повышенной готовности до 23 июня, сообщил губернатор Сергей Жвачкин в телеобращении к жителям региона.
"Для того, чтобы мы разрешили работу все еще закрытых учреждений - таких, как общепит, объекты культуры и спорта - нам необходимы позитивные результаты по трем показателям: это наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции… С тестами и койками для больных с СOVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму. Это объясняется тем, что мы не только не скрываем случаев болезни, но активно их ищем", - сказал губернатор.
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Он отметил, что, в частности, на прошлой неделе удалось вовремя обнаружить и локализовать крупный очаг на центральном рынке. По словам главы региона, во многом именно этот очаг и выявленные контакты увеличили количество больных.
"Исходя из эпидемической ситуации на сегодняшний день, мы принимаем решение продлить режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня. Нам нужно, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. В этом случае мы откроем летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы, музеи и библиотеки, учреждения дополнительного образования – от танцевальных до автомобильных школ", - сказал Жвачкин.
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При этом губернатор не исключил, что регион сможет снять режим уже на следующей неделе, но отметил, что некоторые социальные ограничения, такие как обязательное ношение масок в общественных местах, дезинфекция рук, социальная дистанция, режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохранятся до полной победы над эпидемией.
"Пока не будет вакцин и лекарств, все эти ограничения сохранятся. Это общемировая практика, и для нас все это должно быть аксиомой, потребностью и привычкой. Как мы в Сибири привыкли зимой носить шапку, так и к маскам привыкнем", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЖвачкинЗдоровье - ОбществоТомская областьОбщество
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