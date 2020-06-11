Спикер Гоголев: тандем ветвей власти Якутии ведет эффективную работу

О мерах по законодательной поддержке населения и экономики Якутии в период пандемии коронавируса РИА Новости рассказал председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев

- Вот уже второй раз парламент Якутии проводит дистанционное пленарное заседание в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Как организована работа в новом формате?

- Действительно, два последних пленарных заседания Госсобрания состоялись в дистанционном формате. Ил Тумэн внес изменения в свой регламент в связи с пандемией коронавируса. В период введения на территории Якутии режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного положения, пленарные заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи.

На официальном сайте Ил Тумэна 27 мая мы впервые опробовали новый модуль голосования в личном кабинете народного депутата. Модуль позволяет не только дистанционно проголосовать, но и удаленно записаться на вопросы и выступления. Результаты голосования автоматически появляются в модуле. Благодаря нововведению, парламентарии могут в личном кабинете напрямую ознакомиться с материалами по повестке заседания.

Насколько мне известно, подобный специализированный программный продукт в работе законодательных собраний субъектов РФ нигде пока не применяется.

- Какие еще меры вы считаете необходимым принять для поддержки медперсонала, а также малого и среднего бизнеса в условиях пандемии?

- Госсобрание направило в Госдуму законодательную инициативу ввести принцип обязательного государственного страхования медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, деятельность которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

Предлагается предусмотреть размеры компенсационных выплат по аналогии с выплатами, установленными для военнослужащих, пожарных, сотрудников нацгвардии, а также предусмотреть оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. Это касается не только пандемии коронавируса, но и особо опасных инфекций, лучевой болезни и так далее.

Отрадно, что Совет Федерации 2 июня утвердил постановление о мерах противодействия коронавирусной инфекции, в котором Минздраву РФ рекомендовано ускорить разработку проекта федерального закона, регулирующего вопросы обязательного государственного страхования медработников при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

В Госдуму нами также направлен ряд предложений по поддержке МСП в условиях изменившейся экономической ситуации. Так, предложено увеличить объем финансовой помощи из федерального бюджета для субъектов МСП Якутии на выплату зарплат с применением среднего районного коэффициента по республике в размере 1,55, продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ИП до 2024 года.

Кроме того, для поддержки экономики Якутии мы предлагаем включить в федеральный перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии, прочие виды полиграфической деятельности, лесозаготовку, обрабатывающие производства, торговлю непродовольственными товарами, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, дошкольное образование, деятельность в области здравоохранения.

- Что делается для обеспечения открытости работы парламента?

- На официальном сайте Госсобрания появилась возможность обсуждения законодательных инициатив гражданами, появилась возможность обращений и записи на прием к депутатам.

Парламент продолжает проводить политику открытости и в оффлайне. Нами разработан проект "Открытый парламент". Кроме того, на площадках "Муниципальный час", "Час эксперта" общественники помогают нам в выработке законодательных инициатив. В феврале мы провели I Декаду сельского хозяйства, на которой обсуждались перспективы развития АПК.

Созданы совещательные органы – Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и Общественно-консультативный совет при председателе Госсовета, в состав которого вошли экс-главы Ил Тумэна и депутаты предыдущих созывов.

- Ил Тумэн наладил эффективное взаимодействие с исполнительной властью, в том числе принят закон о так называемом "нулевом чтении" бюджета. Можно ли говорить о тандеме законодательной и исполнительной власти?

- С осени 2018 года, когда одновременно были избраны депутатский корпус 6-го созыва, глава Якутии и сформировано новое правительство республики, законодательной и исполнительной властями проведена большая совместная работа, что не было бы возможно без их эффективного взаимодействия.

В 2019 году впервые в истории парламента Якутии закон о госбюджете был принят с "нулевого цикла", когда депутатский корпус был вовлечен в процесс формирования бюджета на самых ранних стадиях, в которых прежде депутаты не принимали участие. И уже в текущем году эта практика была закреплена в республиканском законодательстве.

В 2019 году, объявленном главой республики Айсеном Николаевым Годом консолидации в Якутии, существенно возросла интенсивность совместной деятельности ветвей власти. Тандем законодательной и исполнительной и власти позволяет принимать эффективные решения. При поддержке главы и правительства республики был принят рад важных законов, в первую очередь, социальной направленности, например, закон "О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)".

- Почти вся половина Якутии находится в Арктической зоне. Расскажите, пожалуйста, о работе парламента по законопроекту "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

- Мы включились в разработку проекта почти с самого начала. И, наверное, якутский парламент внес самое большое количество предложений и поправок. Как вы знаете, 12 марта 2020 года закон был принят Госдумой в первом чтении. Ил Тумэн концептуально поддержал проект закона, вместе с тем предложил свои поправки по ряду вопросов. Например, парламентарии выступили против изъятия земель в принудительном порядке, настаивали на включении представителей регионов в создаваемые структуры по управлению проектами, внесли предложения о подписании соглашений социально-экономического развития с муниципалитетами.

Отрадно, что большинство предложений Ил Тумэна были учтены в рабочем варианте проекта закона. Представители малочисленных народов Севера позитивно оценивают появление статей о поддержке их деятельности в законопроекте.

- Якутия активно лоббирует проект "Дети Арктики" в федеральных органах власти. Чем это обусловлено?

- Согласно переписи 2010 года, число жителей в возрасте 15 лет и старше, имеющих послевузовское, высшее и незаконченное высшее образование, в районах Крайнего Севера меньше, чем в целом по России: 257 против 280 в расчете на 1000 человек.

В программе предлагается предусмотреть финансирование выезда детей с Арктики на летний оздоровительный отдых в другие регионы, строительство типовых зданий многофункциональных центров, предназначенных для малочисленных населенных пунктов, включающих блоки для детских садов, учреждений дополнительного образования, спортивные залы, библиотеки.

Предполагается выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В настоящий момент, по данным министерства просвещения РФ, более 2 тысяч детей дошкольного и более 4 тысяч детей школьного возраста в Арктике ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

В целях кадрового обеспечения учреждений образования предлагается предусмотреть проект "Учитель Арктики", аналогичный проекту "Земский учитель".

В настоящий момент есть договоренности и понимание на уровне министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о целесообразности принятия программы. Инициативу республики по разработке госпрограммы "Дети Арктики" на федеральном уровне поддерживают другие субъекты РФ, территории которых относятся к Арктической зоне.

- В 2022 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Якутской АССР. Как парламентарии намерены встретить эту дату?

- Образование ЯАССР дало возможность Якутии из отсталой окраины дореволюционной России превратиться в современный индустриально-аграрный регион.

По всей стране реализуются национальные проекты стратегического развития. На республиканском уровне мы приняли Стратегию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Первые весомые результаты реализации Стратегии, как мы надеемся, мы должны почувствовать уже к юбилейному 2022 году.

Мы, парламентарии, сегодня должны говорить о совершенствовании нормативно- правовой базы, которая должна быть принята для дальнейшего развития республики, и способствовать реализации уже принятых решений.

Речь идет о принятии регуляторных механизмов, как на региональном, так и на федеральном уровне, учитывающих национальные интересы РФ, так и интересы Якутии, призванных способствовать развитию социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, поддержке социальных объектов.

Следующее о чем мы должны говорить – это реализация стратегических планов государства, направленных на ускоренное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, Арктической зоны России, принятых долгосрочных сценариев развития республики.