Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Температура в Температура в Москве в начале следующей недели составит плюс 21, а к выходным поднимется до плюс 28, изнуряющей жары и сильной влажности не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

"После праздников погоду будет определять антициклон, в отдельные дни может собратья небольшой дождь, но это действительно будет небольшой кратковременный дождь. Все-таки будет преобладать солнечная погода, температура воздуха в начале недели будет в районе 20-21 градуса, а затем температура начнет постепенно повышаться", - сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что максимальная температура на следующей неделе достигнет плюс 28 градусов, это произойдет в выходные.