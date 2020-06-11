https://ria.ru/20200611/1572799872.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
2020-06-11T12:45
2020-06-11T12:45
татьяна позднякова
москва
общество
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татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Температура в Москве
в начале следующей недели составит плюс 21, а к выходным поднимется до плюс 28, изнуряющей жары и сильной влажности не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"После праздников погоду будет определять антициклон, в отдельные дни может собратья небольшой дождь, но это действительно будет небольшой кратковременный дождь. Все-таки будет преобладать солнечная погода, температура воздуха в начале недели будет в районе 20-21 градуса, а затем температура начнет постепенно повышаться", - сообщила Позднякова.
Синоптик добавила, что максимальная температура на следующей неделе достигнет плюс 28 градусов, это произойдет в выходные.
"Погода будет довольно комфортной и для работы, и для отдыха. Не будет изнуряющей жары и такой влажности, которую мы наблюдали с начала этой недели", - отметила синоптик.