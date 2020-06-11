Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19

Врач и пациент в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Власти Москвы объяснили расхождение в данных по смертям от коронавируса, опубликованных столичным департаментом здравоохранения и сайтом cтопкоронавирус.рф . Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В депздраве пояснили, что передают федеральному штабу ежедневные оперативные данные по смертности от COVID-19.

"Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID установлен еще при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патолого-анатомических исследований, проведенных в короткий срок", — говорится в сообщении.

При этом итоговые данные за месяц департамент публикует на основании статистики Росстата и управления ЗАГС после всех проведенных патолого-анатомических исследований.

"Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти", — подчеркнули в ведомстве.

Так, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в апреле от COVID-19 в Москве умерли 642 человека, в мае — 1895, а согласно статистике ЗАГС — 805 и 2757 человек соответственно. Разница составила 163 случая в апреле и 862 — в мае. Расхождение в апрельских данных в депздраве объяснили тем, что во всех 163 случаях диагноз COVID-19 не был подтвержден прижизненными лабораторными тестами и причина смерти установлена по результатам патолого-анатомического вскрытия. В мае таких случаев было 283, а остальные 579 — это результат перекодировки по рекомендациям Минздрава.

Накануне департамент здравоохранения опубликовал данные по смертности за май. Всего в Москве зарегистрировали 15 713 смертей, коронавирус стал непосредственной причиной в 2757 случаях. Превышение по сравнению с среднегодовой смертностью в мае, рассчитанной на основе показателей последних трех лет, составило 5799 случаев. При этом COVID-19 как основная или сопутствующая причина смерти отмечен в 5260 случаях — это 92 процента всей избыточной смертности в мае.