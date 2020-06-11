https://ria.ru/20200611/1572799722.html
Официальный курс евро вырос на 60 копеек, доллара — на 50 копеек
2020-06-11T12:43
2020-06-11T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком
на выходные и понедельник, увеличился на 60 копеек — до 78,5225 рубля.
Американская валюта выросла на 50,36 копейки, до 69,1219 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 54,68 копейки и составила 73,3522 рубля.
Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и рублем.
Индекс Мосбиржи к 10:07 мск снижался на 1,35 процента — до 2747,45 пункта, индекс РТС — на 2,04 процента, до 1251,53 пункта.
Августовский фьючерс на нефть Brent
падает на 3,52 процента — до 40,26 доллара за баррель.