Официальный курс евро вырос на 60 копеек, доллара — на 50 копеек

Электронное табло с символикой евро и доллара

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, увеличился на 60 копеек — до 78,5225 рубля.

Американская валюта выросла на 50,36 копейки, до 69,1219 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 54,68 копейки и составила 73,3522 рубля.

Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к 10:07 мск снижался на 1,35 процента — до 2747,45 пункта, индекс РТС — на 2,04 процента, до 1251,53 пункта.