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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200611/1572799722.html
Официальный курс евро вырос на 60 копеек, доллара — на 50 копеек
2020-06-11T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро вырос на 60 копеек, доллара — на 50 копеек

12:43 11.06.2020 (обновлено: 13:47 11.06.2020)
1274
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, увеличился на 60 копеек — до 78,5225 рубля.
Американская валюта выросла на 50,36 копейки, до 69,1219 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 54,68 копейки и составила 73,3522 рубля.
Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и рублем.
Индекс Мосбиржи к 10:07 мск снижался на 1,35 процента — до 2747,45 пункта, индекс РТС — на 2,04 процента, до 1251,53 пункта.
Августовский фьючерс на нефть Brent падает на 3,52 процента — до 40,26 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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