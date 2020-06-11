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В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов
2020-06-11T12:42
россия
дмитрий песков
сша
политика
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Если честно достали уже с сожалениями,заявите так же, что в ответ,будет выдворен их посол вместе со всем стадом,сама страна будет объявлена спонсором терроризма и пособником,по той же Сирии закройте небо и сбивайте все что там летает,запретите импорт титана и палладия,а так же редкоземельных металлов,да у нас меньше рычагов,и не такие болезненные,но вот эти сожаления,они просто уже раздражают.сопли вечно распускаем оттого и отношение такое,каждая шавка пытается больнее укусить,а мы все в хороших играем,ракеты на кубе и в Венесуэлле разместите в конце концов,или просто военные базы,там ребята согласны,это союзники в делах,а не как некоторые председатели колхоза на словах,а то сожалеем,сожалеем,пока ответки не будет,так и будет все хуже и хуже
153
А наших либералов пора давно выселить в США, в их любимый рай, причём, как оппозицию, так и большинство чиновников, которые в России наживаются, её же проклиная, и молятся на Запад. Пора уже начать уважать себя и свою страну. и отвечать на вызовы как при СССР.
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россия
сша
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россия, дмитрий песков, сша, политика

В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов

12:42 11.06.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyЧлены Палаты представителей Конгресса США
Члены Палаты представителей Конгресса США
© AP Photo / Patrick Semansky
Члены Палаты представителей Конгресса США. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что для американских политиков на время избирательной кампании Россия и отношения с ней становятся сакральной жертвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
"В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся такой сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах", - сказал Песков журналистам.
"Мы сожалеем в этой связи", - добавил он.
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2012340528
Обсудить 43
РоссияДмитрий ПесковСШАПолитика
Популярные комментарии
Если честно достали уже с сожалениями,заявите так же, что в ответ,будет выдворен их посол вместе со всем стадом,сама страна будет объявлена спонсором терроризма и пособником,по той же Сирии закройте небо и сбивайте все что там летает,запретите импорт титана и палладия,а так же редкоземельных металлов,да у нас меньше рычагов,и не такие болезненные,но вот эти сожаления,они просто уже раздражают.сопли вечно распускаем оттого и отношение такое,каждая шавка пытается больнее укусить,а мы все в хороших играем,ракеты на кубе и в Венесуэлле разместите в конце концов,или просто военные базы,там ребята согласны,это союзники в делах,а не как некоторые председатели колхоза на словах,а то сожалеем,сожалеем,пока ответки не будет,так и будет все хуже и хуже
11 июня, 13:12
дмитрий
1073001015
А наших либералов пора давно выселить в США, в их любимый рай, причём, как оппозицию, так и большинство чиновников, которые в России наживаются, её же проклиная, и молятся на Запад. Пора уже начать уважать себя и свою страну. и отвечать на вызовы как при СССР.
11 июня, 13:37
Александр Невский
99300011
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