https://ria.ru/20200611/1572799662.html
В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов
2020-06-11T12:42
2020-06-11T12:42
россия
дмитрий песков
сша
политика
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https://ria.ru/20200611/1572799204.html
дмитрий
Если честно достали уже с сожалениями,заявите так же, что в ответ,будет выдворен их посол вместе со всем стадом,сама страна будет объявлена спонсором терроризма и пособником,по той же Сирии закройте небо и сбивайте все что там летает,запретите импорт титана и палладия,а так же редкоземельных металлов,да у нас меньше рычагов,и не такие болезненные,но вот эти сожаления,они просто уже раздражают.сопли вечно распускаем оттого и отношение такое,каждая шавка пытается больнее укусить,а мы все в хороших играем,ракеты на кубе и в Венесуэлле разместите в конце концов,или просто военные базы,там ребята согласны,это союзники в делах,а не как некоторые председатели колхоза на словах,а то сожалеем,сожалеем,пока ответки не будет,так и будет все хуже и хуже
153
Александр Невский
А наших либералов пора давно выселить в США, в их любимый рай, причём, как оппозицию, так и большинство чиновников, которые в России наживаются, её же проклиная, и молятся на Запад. Пора уже начать уважать себя и свою страну. и отвечать на вызовы как при СССР.
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россия
сша
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россия, дмитрий песков, сша, политика