В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом, сообщает в четверг управление МВД по городу.

"Сотрудники группы немедленного реагирования отдела полиции № 4 задержали подозреваемого в квартире дома на улице Чкалова и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Ввиду неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мужчина нанес травмы своей матери, она попала в руки медиков.

Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз" уточняет, что в четверг в 9.56 (7.56 мск) в центральное аварийно-диспетчерское управление компании поступил вызов от сотрудников полиции. В жилом доме по улице Чкалова, 111 молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии, угрожал взрывом газа. На место незамедлительно выехала аварийная бригада. Газоснабжение подъезда было сразу перекрыто.