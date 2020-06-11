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В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
2020-06-11T12:42
екатеринбург
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

12:42 11.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом, сообщает в четверг управление МВД по городу.
"Сотрудники группы немедленного реагирования отдела полиции № 4 задержали подозреваемого в квартире дома на улице Чкалова и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Ввиду неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что мужчина нанес травмы своей матери, она попала в руки медиков.
Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз" уточняет, что в четверг в 9.56 (7.56 мск) в центральное аварийно-диспетчерское управление компании поступил вызов от сотрудников полиции. В жилом доме по улице Чкалова, 111 молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии, угрожал взрывом газа. На место незамедлительно выехала аварийная бригада. Газоснабжение подъезда было сразу перекрыто.
"Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Когда газоспасатели смогли проникнуть в квартиру, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, помещения загазованы. Специалисты немедленно отключили квартиру от подачи газа, провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома. Молодой человек, находящийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, задержан сотрудниками полиции, его мать госпитализирована", - отмечается в сообщении.
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