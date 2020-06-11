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Заксобрание Пермского края назначило выборы губернатора на 13 сентября
2020-06-11T12:41
максим решетников
пермский край
политика
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максим решетников, пермский край, политика

Заксобрание Пермского края назначило выборы губернатора на 13 сентября

12:41 11.06.2020
36
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Пермского края назначили досрочные выборы губернатора на 13 сентября, сообщила пресс-служба краевого парламента.
"Принят проект постановления, касающийся назначения даты досрочных выборов губернатора Пермского края. Они назначены на второе воскресенье первого осеннего месяца, на 13 сентября", — говорится в сообщении.
Прежний губернатор Пермского края Максим Решетников в январе 2020 года покинул свой пост до истечения срока полномочий. Согласно федеральному законодательству, в этой ситуации заксобрание должно назначить дату досрочных выборов нового губернатора. Сделать это региональный парламент обязан не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
"Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 к этому времени нормализуется, и жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объеме", — отметил председатель заксобрания Валерий Сухих.
Избиратели на избирательном участке
10 июня, 14:00
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
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