Заксобрание Пермского края назначило выборы губернатора на 13 сентября

"Принят проект постановления, касающийся назначения даты досрочных выборов губернатора Пермского края. Они назначены на второе воскресенье первого осеннего месяца, на 13 сентября", — говорится в сообщении.

"Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19 к этому времени нормализуется, и жители края смогут реализовать свое избирательное право в максимальном объеме", — отметил председатель заксобрания Валерий Сухих.