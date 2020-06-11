Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

"Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от пяти до пятнадцати процентов заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны", — рассказал Эдигер в интервью телеканалу "Звезда".