https://ria.ru/20200611/1572799478.html
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
2020-06-11T12:40
2020-06-11T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о самых распространенных внешних признаках заражения COVID-19
.
По его словам, у пациентов с коронавирусом иногда появляется "кожная маска". Это состояние, при котором внешние признаки вызванных инфекцией внутренних процессов проявляются на коже.
Иногда они выражаются в точечных кровоизлияниях, но чаще всего проявляются в виде покраснения кожи кистей рук или голени. В некоторых случаях ступни могут стать синюшно-багровыми. Встречается также сыпь из розово-красноватых пятен, пояснил медик.
"Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от пяти до пятнадцати процентов заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны", — рассказал Эдигер в интервью телеканалу "Звезда".
Он подчеркнул, что врач может поставить точный диагноз только на основании инструментальной диагностики, в первую очередь — компьютерной томографии легких.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 500 тысяч, более шести с половиной тысяч человек скончались, свыше 260 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.