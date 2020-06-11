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В Кремле оценили уровень финансирования системы здравоохранения
2020-06-11T12:39
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле оценили уровень финансирования системы здравоохранения

12:39 11.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На развитие системы здравоохранения выделяются очень большие деньги, уровень финансирования постоянно повышается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала еще нужно с материалами Счетной палаты ознакомиться, чтобы как-то реагировать на это, но в целом, уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это такая достаточно последовательная линия. Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области - здравоохранение, но выделяются очень большие деньги", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал систему здравоохранения сильно недофинансированной.
По его словам, личного разговора на эту тему в последнее время между президентом РФ и Кудриным не было.
Дмитрий Чернышенко
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Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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