В Кремле оценили уровень финансирования системы здравоохранения

"Сначала еще нужно с материалами Счетной палаты ознакомиться, чтобы как-то реагировать на это, но в целом, уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это такая достаточно последовательная линия. Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области - здравоохранение, но выделяются очень большие деньги", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал систему здравоохранения сильно недофинансированной.