https://ria.ru/20200611/1572799341.html
Роспотребнадзор готов объяснить ВОЗ данные о смертности от COVID-19
2020-06-11T12:38
2020-06-11T12:53
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
дмитрий песков
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор
находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
О том, что Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, но полагает, что для верности РФ следует перепроверить систему подсчета, заявил на брифинге в Женеве
директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Я думаю, что Роспотребнадзор, он же находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений", - рассказал Песков.
На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.
Отвечая на утверждения журналиста, что в России ведутся две параллельные статистики по умершим из-за коронавируса и просьбу объяснить разницу в данных, Песков сказал: "Нет, я здесь вряд ли смогу объяснить".
"Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующее разъяснение. Я вам не могу разъяснить, тем более, что это опять же, даже с учетом этой разницы в данных, скорее всего, которые, может быть, вызваны методикой подсчета, это в целом абсолютно не меняет картину", - добавил пресс-секретарь президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.