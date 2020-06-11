Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200611/1572799341.html
Роспотребнадзор готов объяснить ВОЗ данные о смертности от COVID-19
2020-06-11T12:53
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://ria.ru/20200611/1572782341.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572799341.html?chat_room_id=1572799341
Новости
ru-RU
850
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_9f29a95e169532f322525c9788345d01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_22:0:2070:2048_1200x0_80_0_0_70049e1788eb43ca9320e05c842cc0ef.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дмитрий песков, общество

Роспотребнадзор готов объяснить ВОЗ данные о смертности от COVID-19

12:38 11.06.2020 (обновлено: 12:53 11.06.2020)
850
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, что Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, но полагает, что для верности РФ следует перепроверить систему подсчета, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 06:41
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
"Я думаю, что Роспотребнадзор, он же находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений", - рассказал Песков.
На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.
Отвечая на утверждения журналиста, что в России ведутся две параллельные статистики по умершим из-за коронавируса и просьбу объяснить разницу в данных, Песков сказал: "Нет, я здесь вряд ли смогу объяснить".
"Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующее разъяснение. Я вам не могу разъяснить, тем более, что это опять же, даже с учетом этой разницы в данных, скорее всего, которые, может быть, вызваны методикой подсчета, это в целом абсолютно не меняет картину", - добавил пресс-секретарь президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
4311002
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗДмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19
Депутат назвал заявления ЕК по коронавирусу "охотой на ведьм"
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, заявила Ракова
Мавзолей Ленина
Путину направили обращение о недопустимости драпировки мавзолея Ленина
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оспорил теорию ВОЗ о причинах низкой смертности в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили уровень финансирования системы здравоохранения
Патруль российской военной полиции
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова опровергла сообщения о "принуждении" к голосованию по поправкам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Решение о переходе к обычному общению примет Путин, заявил Песков
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Африке
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в Москве
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая прокомментировала обвинение России в спонсировании террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния