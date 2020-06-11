Роспотребнадзор готов объяснить ВОЗ данные о смертности от COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в России от коронавируса, Роспотребнадзор находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и сможет ответить на все ее вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

О том, что Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, но полагает, что для верности РФ следует перепроверить систему подсчета, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Я думаю, что Роспотребнадзор, он же находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений", - рассказал Песков.

На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", Песков ответил отрицательно.

Отвечая на утверждения журналиста, что в России ведутся две параллельные статистики по умершим из-за коронавируса и просьбу объяснить разницу в данных, Песков сказал: "Нет, я здесь вряд ли смогу объяснить".

"Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующее разъяснение. Я вам не могу разъяснить, тем более, что это опять же, даже с учетом этой разницы в данных, скорее всего, которые, может быть, вызваны методикой подсчета, это в целом абсолютно не меняет картину", - добавил пресс-секретарь президента.