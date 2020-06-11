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В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
2020-06-11T12:38
россия
дмитрий песков
сша
политика
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"В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы..."- интересно, по какой формуле они это рассчитывают, и почему их расчёты постоянно ошибочны? Может не так считают, или не Те считают? Неужели не могут достойно ответить? В 1918 году молодая Советская республика в условиях несравнимо худших, чем сегодня, сумела достойно ответить агрессорам всего Мира.
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Ничего страшного, при введении санкций "против России" ни один обычный россиянин снова не пострадает.
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россия, дмитрий песков, сша, политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

12:38 11.06.2020
38068
© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
"Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с такими планами.
"Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться", - добавил он.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
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РоссияДмитрий ПесковСШАПолитика
Популярные комментарии
"В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы..."- интересно, по какой формуле они это рассчитывают, и почему их расчёты постоянно ошибочны? Может не так считают, или не Те считают? Неужели не могут достойно ответить? В 1918 году молодая Советская республика в условиях несравнимо худших, чем сегодня, сумела достойно ответить агрессорам всего Мира.
11 июня, 14:05
Александр Невский
4480106
Ничего страшного, при введении санкций "против России" ни один обычный россиянин снова не пострадает.
11 июня, 13:53
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