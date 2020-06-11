В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

"Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с такими планами.