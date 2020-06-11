https://ria.ru/20200611/1572799095.html
Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам
2020-06-11T12:36
2020-06-11T12:36
михаил мишустин
республика алтай
алтайский край
курганская область
экономика
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михаил мишустин, республика алтай, алтайский край, курганская область, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Власти продолжают помогать самым проблемным регионам России, таких десять, общая сумма бюджетных средств на поддержку в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России. Для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста", - сказал он в ходе заседания правительства.
Мишустин добавил, что на прошлом заседании правительство выделило средства на реализацию такой программы в Курганской области
. "А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай
, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край
и Псковская область", - сказал премьер.
Он отметил, что общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей. По словам Мишустина, средства пойдут, в частности, на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ, что позволит создать новые рабочие места.