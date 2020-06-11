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Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам
2020-06-11T12:36
михаил мишустин
республика алтай
алтайский край
курганская область
экономика
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михаил мишустин, республика алтай, алтайский край, курганская область, экономика

Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам

12:36 11.06.2020
279
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти продолжают помогать самым проблемным регионам России, таких десять, общая сумма бюджетных средств на поддержку в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России. Для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста", - сказал он в ходе заседания правительства.
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Мишустин добавил, что на прошлом заседании правительство выделило средства на реализацию такой программы в Курганской области. "А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - сказал премьер.
Он отметил, что общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 миллиардов рублей. По словам Мишустина, средства пойдут, в частности, на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ, что позволит создать новые рабочие места.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Михаил МишустинРеспублика АлтайАлтайский крайКурганская областьЭкономика
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