Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам

"Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России. Для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста", - сказал он в ходе заседания правительства.