В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности на голосовании

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Более 14 тысяч сотрудников полиции, Более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии , частных охранных предприятий и народных дружинников обеспечат безопасность на избирательных участках Подмосковья во время предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

"Безопасность на избирательных участках (Подмосковья - ред.) во время предстоящего голосования будет обеспечивать более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народных дружинников", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

С 25 по 30 июня каждый день в помещениях участковой избирательной комиссии будут дежурить около 5 тысяч сотрудников ГУ МВД России по Московской области, рассказали в пресс-службе.

Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения обследуют кинологи с собаками, обученными для обнаружения взрывчатых веществ, избирательные участки оборудуют ручными металлодетекторами. "Сотрудниками МЧС будет проводиться дезинфекция помещений для голосования с использованием ранцевых распылителей, которые будут заправляться антисептическими средствами", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, безопасность дорожного движения в день голосования в Подмосковье 1 июля обеспечат более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД, отметил Каратаев.