https://ria.ru/20200611/1572799043.html
В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности на голосовании
2020-06-11T12:36
2020-06-11T12:36
голосование по поправкам в конституцию
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
конституция рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), конституция рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии
, частных охранных предприятий и народных дружинников обеспечат безопасность на избирательных участках Подмосковья
во время предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Безопасность на избирательных участках (Подмосковья - ред.) во время предстоящего голосования будет обеспечивать более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народных дружинников", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
С 25 по 30 июня каждый день в помещениях участковой избирательной комиссии будут дежурить около 5 тысяч сотрудников ГУ МВД России по Московской области, рассказали в пресс-службе.
Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения обследуют кинологи с собаками, обученными для обнаружения взрывчатых веществ, избирательные участки оборудуют ручными металлодетекторами. "Сотрудниками МЧС
будет проводиться дезинфекция помещений для голосования с использованием ранцевых распылителей, которые будут заправляться антисептическими средствами", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, безопасность дорожного движения в день голосования в Подмосковье 1 июля обеспечат более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД, отметил Каратаев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля.