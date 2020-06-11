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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200611/1572799043.html
В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности на голосовании
2020-06-11T12:36
голосование по поправкам в конституцию
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
конституция рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
московская область (подмосковье)
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В Подмосковье рассказали об обеспечении безопасности на голосовании

12:36 11.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народных дружинников обеспечат безопасность на избирательных участках Подмосковья во время предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Безопасность на избирательных участках (Подмосковья - ред.) во время предстоящего голосования будет обеспечивать более 14 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народных дружинников", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
В рабочей группе рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам
С 25 по 30 июня каждый день в помещениях участковой избирательной комиссии будут дежурить около 5 тысяч сотрудников ГУ МВД России по Московской области, рассказали в пресс-службе.
Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения обследуют кинологи с собаками, обученными для обнаружения взрывчатых веществ, избирательные участки оборудуют ручными металлодетекторами. "Сотрудниками МЧС будет проводиться дезинфекция помещений для голосования с использованием ранцевых распылителей, которые будут заправляться антисептическими средствами", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, безопасность дорожного движения в день голосования в Подмосковье 1 июля обеспечат более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД, отметил Каратаев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Конституция РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
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