В рабочей группе рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По 5-6 наблюдателей будут задействованы на каждом избирательном участке во время общероссийского голосования по поправкам к конституции, сообщил глава рабочей группы по наблюдению за голосованием Максим Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. Для всех граждан, помимо традиционных участков, будут созданы точки для голосования на открытом воздухе.
"Как мы видим, организационные принципы обеспечения наблюдения за голосованием, прежде всего - это максимальный охват наблюдения во все дни голосования. Мы исходим из того, что во все дни голосования будет задействовано на каждом участке 5-6 наблюдателей. На самом участке 2-3 человека, и 3-4 для наблюдения за выездным голосованием", - сказал Григорьев на заседании рабочей группы по поправкам в конституцию.
Он отметил, что особенное внимание будет уделено наблюдению за электронным голосованием.