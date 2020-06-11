В рабочей группе рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам

"Как мы видим, организационные принципы обеспечения наблюдения за голосованием, прежде всего - это максимальный охват наблюдения во все дни голосования. Мы исходим из того, что во все дни голосования будет задействовано на каждом участке 5-6 наблюдателей. На самом участке 2-3 человека, и 3-4 для наблюдения за выездным голосованием", - сказал Григорьев на заседании рабочей группы по поправкам в конституцию.