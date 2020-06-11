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Турция призвала США играть более активную роль в Ливии
2020-06-11T12:29
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
дональд трамп
евросоюз
муаммар каддафи
ливия
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, дональд трамп, евросоюз, муаммар каддафи, ливия, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Турция призвала США играть более активную роль в Ливии

12:28 11.06.2020 (обновлено: 12:29 11.06.2020)
852
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США играть более активную роль в урегулировании ливийского кризиса.
Как заявил ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам своего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, Турция и США достигли договоренности по Ливии. Деталей этой договоренности он не уточнил. Накануне Эрдоган обсудил ливийский кризис с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, они выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.
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"Ситуацию в Ливии обсуждали президенты Турции и США. Вашингтон делает заявления по Ливии, но на поле их нет. Нужно, чтобы США играли более активную роль в Ливии. Мы с ними говорили об этом. Будем работать над этой темой на уровне президентов, глав МИД и минобороны обеих стран. Нужно быстрее делать шаги", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарДональд ТрампЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНВашингтон (город)СШАВ мире
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