Ситуация с США и Китаем затрудняет борьбу с пандемией, заявили в Берлине

"Пандемия COVID-19 - это не только тяжелейшее испытание для нашего поколения. Она также является сильнейшим вызовом для нашей многосторонней системы, основанной 75 лет назад", - заявил Маас на видеоконференции Форума малых стран.

По его словам, причиной этому является не отказ в функционировании самой многосторонней системы, а то, что "некоторые из нас отказывают в поддержке многосторонности".