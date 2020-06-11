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Ситуация с США и Китаем затрудняет борьбу с пандемией, заявили в Берлине
2020-06-11T12:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хайко маас
мид германии
воз
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Ситуация с США и Китаем затрудняет борьбу с пандемией, заявили в Берлине

12:28 11.06.2020
267
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Конфронтация между США и Китаем осложняет глобальный ответ на пандемию коронавируса, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Пандемия COVID-19 - это не только тяжелейшее испытание для нашего поколения. Она также является сильнейшим вызовом для нашей многосторонней системы, основанной 75 лет назад", - заявил Маас на видеоконференции Форума малых стран.
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Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол
По его словам, причиной этому является не отказ в функционировании самой многосторонней системы, а то, что "некоторые из нас отказывают в поддержке многосторонности".
"Должно быть само собой разумеющимся, что вирус, который распространился по всей планете, должен вести к глобальному сотрудничеству. Но конфронтация между Китаем и США осложняет глобальный ответ, например, в Совете безопасности (ООН). А о решении США выйти из ВОЗ мы глубоко сожалеем", - заявил германский министр.
Он добавил, что такая ситуация при этом не должна "обескураживать", и привел в пример принимаемые Германией в сотрудничестве со странами ЕС и другими странами меры по финансированию международных усилий в борьбе с пандемией, в частности, работу над выработкой вакцины против COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Хайко МаасМИД ГерманииВОЗГерманияКитайООНСШАВ мире
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