Ситуация с США и Китаем затрудняет борьбу с пандемией, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Конфронтация между США и Китаем осложняет глобальный ответ на пандемию коронавируса, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Пандемия COVID-19 - это не только тяжелейшее испытание для нашего поколения. Она также является сильнейшим вызовом для нашей многосторонней системы, основанной 75 лет назад", - заявил Маас на видеоконференции Форума малых стран.
По его словам, причиной этому является не отказ в функционировании самой многосторонней системы, а то, что "некоторые из нас отказывают в поддержке многосторонности".
"Должно быть само собой разумеющимся, что вирус, который распространился по всей планете, должен вести к глобальному сотрудничеству. Но конфронтация между Китаем и США осложняет глобальный ответ, например, в Совете безопасности (ООН). А о решении США выйти из ВОЗ мы глубоко сожалеем", - заявил германский министр.
Он добавил, что такая ситуация при этом не должна "обескураживать", и привел в пример принимаемые Германией в сотрудничестве со странами ЕС и другими странами меры по финансированию международных усилий в борьбе с пандемией, в частности, работу над выработкой вакцины против COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.