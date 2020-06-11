Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Китай назвал распространением лжи доклад ЕС о том, что Китай и Россия занимались распространением дезинформации о COVID-19, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее в среду в опубликованном заявлении Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений.
"В этом 16-страничном докладе, ЕС совершенно очевидно во многих местах избегает фактов, но при этом специально упоминает Китай. Подобные не соответствующие действительности обвинения в отношении Китая сами по себе являются дезинформацией. Это также наносит ущерб достоверности и авторитетности этого доклада", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она добавила, что всем людям без предубеждений совершенно очевидно, кто больше всех придумывает и распространяет ложную информацию.
"Есть ли внутри ЕС те, кто распространяет ложную информацию, ЕС сам очень четко знает", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, прежде всего России и Китая, которые, по мнению чиновников Евросоюза, являются преднамеренной дезинформацией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.