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Распространение нового коронавируса
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Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи
2020-06-11T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хуа чуньин
сергей лавров
евросоюз
мид кнр
китай
в мире
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Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи

12:21 11.06.2020
3357
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Китай назвал распространением лжи доклад ЕС о том, что Китай и Россия занимались распространением дезинформации о COVID-19, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее в среду в опубликованном заявлении Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий ответил на обвинения в дезинформации в адрес России
"В этом 16-страничном докладе, ЕС совершенно очевидно во многих местах избегает фактов, но при этом специально упоминает Китай. Подобные не соответствующие действительности обвинения в отношении Китая сами по себе являются дезинформацией. Это также наносит ущерб достоверности и авторитетности этого доклада", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она добавила, что всем людям без предубеждений совершенно очевидно, кто больше всех придумывает и распространяет ложную информацию.
"Есть ли внутри ЕС те, кто распространяет ложную информацию, ЕС сам очень четко знает", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, прежде всего России и Китая, которые, по мнению чиновников Евросоюза, являются преднамеренной дезинформацией.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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