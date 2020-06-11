Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи

"В этом 16-страничном докладе, ЕС совершенно очевидно во многих местах избегает фактов, но при этом специально упоминает Китай. Подобные не соответствующие действительности обвинения в отношении Китая сами по себе являются дезинформацией. Это также наносит ущерб достоверности и авторитетности этого доклада", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.