Челябинские власти потребовали устранить неэффективные системы снабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Актуализировать неэффективные схемы теплоснабжения и водоснабжения, которые приводят к долгам, неплатежам за ресурсы, необходимо во всех муниципалитетах Актуализировать неэффективные схемы теплоснабжения и водоснабжения, которые приводят к долгам, неплатежам за ресурсы, необходимо во всех муниципалитетах Челябинской области , сказал губернатор Алексей Текслер

"Вопрос актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения в регионе - один из ключевых вопросов. Мы по некоторым муниципалитетам видим неэффективную организацию работы: где-то в целом теплоснабжение является планово-убыточным, потому что старый источник, дырявые сети и, с точки зрения расположения всей системы теплоснабжения, она неактуальна, осталась от той жизни, которая была с прошлых десятилетий. Допускать это нельзя и нужно планомерно работать, актуализировать все схемы", - сказал Текслер на совещании с заместителями, министрами и главами муниципальных образований.

По его мнению, муниципалитетам необходимо вложить средства вместе с инвесторами или самостоятельно, но в будущем нужно "закрыть эту неэффективность", так как такая ситуация приводит к неплатежам и долгам за ресурсы.

Как отметила на совещании министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц, одним из муниципальных образований, где проводится соответствующая работа, является Златоуст , но поступили жалобы и из других городов области. "Эта работа проводится в Златоусте. Нагрузка приходится в основном на администрацию по определению эффективности источника, строительству новых источников и реализация соответствующей инвестпрограммы. Жалобы от населения идут из Карабаша – надеемся, что до 1 июля там будут найдены решения о снижении нагрузки стоимости отопления на жителей", - сказал она. Кроме того, жалобы, по ее словам, поступили и из Челябинска , из нового района на северо-западе, где потребители сравнивают стоимость тепла от локальной котельной и централизованной, и выходит, что локальная котельная оказывается дороже, пояснила министр.

В свою очередь Текслер добавил, что на территории региона не должно быть неэффективных систем теплоснабжения. "По Златоусту и Карабашу поручения даны, у нас есть и другие территории, где эта проблема актуальна, я по каждой территории хочу видеть решение по изменению этой ситуации.. Неэффективность приводит к тому, что растут экономически обоснованные расходы теплоснабжающих организаций, и мы для того, чтобы сохранить уровень роста тарифа не выше инфляции для населения, вынуждены из бюджета субсидировать эти расходы", - сказал губернатор.

По его словам, это вопрос не просто повышения эффективности, но оптимизации бюджетных расходов на это направление. "Давайте инвестируем эти деньги, которые сейчас прожигаем, инвестируем эти деньги в модернизацию, и в итоге получим оптимизацию тарифа и снижение расходов бюджета", - уточнил Текслер.

Также губернатор озвучил выделяемые в текущем году средства областного бюджета на поддержку сферы ЖКХ. "Мы приняли решение из областного бюджета на модернизацию, газификацию, подготовку к зиме направить 2,4 миллиарда рублей. Также оказать поддержку муниципалитетам в размере 1 миллиарда рублей на дезинфекцию, дополнительные мероприятия, расчеты за энергоресурсы. Это связано с необходимостью поддержать сферу ЖКХ в этот непростой период", - пояснил он.

Что касается роста энерготарифов в регионе на этот год, то он в основном связан с инфляционными процессами, сказала Кучиц. "Тарифное решение на 2020 год принято в декабре 2019 года. Если учитывать экономически обоснованный рост, то экономический рост составил бы 17%. Но рост платежей во втором полугодии 2020 года ограничен постановлением губернатора области в 3,6%, и принято соответствующее решение о выделение средств из областного бюджета, субсидии в размере 3,3 миллиарда рублей как раз на реализацию мер по ограничению роста платежей граждан, чтобы этот рост не превысил 3,6%", - пояснила она на совещании.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона, региональный минстрой продолжает совместную работу с главами муниципальных образований по модернизации систем теплоснабжения и замене неэффективных котельных. "Так, в 2019 году в Челябинской области было построено 6 новых котельных взамен убыточных. В 2020 году ведется работа по замене 10 неэффективных котельных, в том числе с участием инвесторов. Всего за 2011-2020 годы реконструировано и заменено 195 неэффективных котельных", - сказала собеседница агентства.