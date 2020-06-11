Песню заливай! Как в Москве готовят фонтаны к открытию сезона

На данный момент в Москве насчитывается около 600 фонтанов, из них около 90 обслуживаются "Гормостом". Самые известные из них это фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.