Песню заливай! Как в Москве готовят фонтаны к открытию сезона

"Гормост" подготовил к запуску 90 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения. Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону началась в начале марта этого года и осуществлялась в два этапа, закончившись еще в конце апреля.
"Гормост" подготовил к запуску 90 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения. Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону началась в начале марта этого года и осуществлялась в два этапа, закончившись еще в конце апреля.
Первый этап профилактических работ проходил под землей в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.
Первый этап профилактических работ проходил под землей в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.
Второй этап работ – это подготовка внешних ванн (чаш) гидросооружений. Фонтаны были расконсервированы (с них сняли защитные конструкции), очищены от скопившегося снега, льда и мусора, промыты под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. В них также отрегулировали форсунки, и проверили лампы подсветки. Прошли пескоструйную очистку и покраску и отдельные части фонтанов.
Второй этап работ – это подготовка внешних ванн (чаш) гидросооружений. Фонтаны были расконсервированы (с них сняли защитные конструкции), очищены от скопившегося снега, льда и мусора, промыты под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. В них также отрегулировали форсунки, и проверили лампы подсветки. Прошли пескоструйную очистку и покраску и отдельные части фонтанов.
На данный момент в Москве насчитывается около 600 фонтанов, из них около 90 обслуживаются "Гормостом". Самые известные из них это фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.
На данный момент в Москве насчитывается около 600 фонтанов, из них около 90 обслуживаются "Гормостом". Самые известные из них это фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.
В минувшем году, впервые за 65 лет, "Гормост" завершил капитальный ремонт и реставрацию знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Также в прошлом году был отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе.
В минувшем году, впервые за 65 лет, "Гормост" завершил капитальный ремонт и реставрацию знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Также в прошлом году был отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе.
Помимо традиционных, в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.
Помимо традиционных, в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.
Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений. Такие сооружения располагаются на Биржевой площади, Крымской набережной, возле Лужкова моста и в других местах.
Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений. Такие сооружения располагаются на Биржевой площади, Крымской набережной, возле Лужкова моста и в других местах.
Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. Сооружения работают каждый день с 08.00 мск до 23.00 по будням и до 00.00 по выходным и праздникам. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.
Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. Сооружения работают каждый день с 08.00 мск до 23.00 по будням и до 00.00 по выходным и праздникам. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.