Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200611/1572797453.html
Песню заливай! Как в Москве готовят фонтаны к открытию сезона
2020-06-11T12:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572798380_0:380:2341:1697_1200x0_80_0_0_b3804ea0f064d188bf14711337ea473f.jpg
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572797453.html?chat_room_id=1572797453
Новости
ru-RU
53
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572798380_0:380:2341:1697_1200x0_80_0_0_b3804ea0f064d188bf14711337ea473f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572798380_35:0:2298:1697_1200x0_80_0_0_210b1c970b07897373bbf762b13f00c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572798380_318:0:2015:1697_1200x0_80_0_0_aeb4dcefef00262e1d183111905bcd91.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, фото

Песню заливай! Как в Москве готовят фонтаны к открытию сезона

12:39 11.06.2020
53
В Москве открылся сезон фонтанов, запуск которых был отложен в конце апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Лучшие кадры включившихся водных сооружений можно увидеть в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Гормост" подготовил к запуску 90 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения. Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону началась в начале марта этого года и осуществлялась в два этапа, закончившись еще в конце апреля.

Девушка фотографируется у фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
1 из 8

"Гормост" подготовил к запуску 90 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения. Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону началась в начале марта этого года и осуществлялась в два этапа, закончившись еще в конце апреля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первый этап профилактических работ проходил под землей в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

Отдыхающие у заработавшего фонтана в Новопушкинском сквере в Москве
2 из 8

Первый этап профилактических работ проходил под землей в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Второй этап работ – это подготовка внешних ванн (чаш) гидросооружений. Фонтаны были расконсервированы (с них сняли защитные конструкции), очищены от скопившегося снега, льда и мусора, промыты под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. В них также отрегулировали форсунки, и проверили лампы подсветки. Прошли пескоструйную очистку и покраску и отдельные части фонтанов.

Отдыхающие у заработавших фонтанов на ВДНХ в Москве
3 из 8

Второй этап работ – это подготовка внешних ванн (чаш) гидросооружений. Фонтаны были расконсервированы (с них сняли защитные конструкции), очищены от скопившегося снега, льда и мусора, промыты под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. В них также отрегулировали форсунки, и проверили лампы подсветки. Прошли пескоструйную очистку и покраску и отдельные части фонтанов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На данный момент в Москве насчитывается около 600 фонтанов, из них около 90 обслуживаются "Гормостом". Самые известные из них это фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.

Фонтан Каменный цветок на ВДНХ в Москве
4 из 8

На данный момент в Москве насчитывается около 600 фонтанов, из них около 90 обслуживаются "Гормостом". Самые известные из них это фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В минувшем году, впервые за 65 лет, "Гормост" завершил капитальный ремонт и реставрацию знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Также в прошлом году был отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе.

Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
5 из 8

В минувшем году, впервые за 65 лет, "Гормост" завершил капитальный ремонт и реставрацию знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Также в прошлом году был отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

Помимо традиционных, в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.

Фонтан Похищение Европы у Киевского вокзала
6 из 8

Помимо традиционных, в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.

© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений. Такие сооружения располагаются на Биржевой площади, Крымской набережной, возле Лужкова моста и в других местах.

Велосипедист в парке Музеон в Москве
7 из 8

Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений. Такие сооружения располагаются на Биржевой площади, Крымской набережной, возле Лужкова моста и в других местах.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. Сооружения работают каждый день с 08.00 мск до 23.00 по будням и до 00.00 по выходным и праздникам. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

Фонтан на Театральной площади в Москве
8 из 8

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. Сооружения работают каждый день с 08.00 мск до 23.00 по будням и до 00.00 по выходным и праздникам. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
Рекомендуем
Посетители в музее
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье откроют более 110 пляжей с начала июля
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
Все включено: сезон фонтанов в Москве
Посетители музея
Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
Посетители музея
Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях
Посетители музея
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в музеях
Лес и река
Экологи обеспокоены судьбой российских лесов, находящихся вблизи рек
Ледокол Арктика
В России разработали герметик для авиации и судов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин
В Индии ждут визита Путина в этом году
Студенты
Участниками проекта "Полный вперед!" стали более семи тысяч человек
Сотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы
Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
Москва. Backstage. Трейлер
Москва. Backstage. Трейлер
Сенатор Олег Морозов
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Владимир Титов: Россия не будет терпеть подход Чехии к высылке дипломатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния