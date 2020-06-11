Путин поздравил Мацуева с юбилеем

"Человек яркого и необычайно щедрого таланта, Вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актёрским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов", - говорится в сообщении.

Денис Мацуев – народный артист России (2011), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, Премии правительства РФ 2016 года в области культуры. Награжден орденом Почета (2016). Мацуев был удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012". В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".