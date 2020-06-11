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Путин поздравил Мацуева с юбилеем
2020-06-11T12:07
культура
денис мацуев
владимир путин
общество
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денис мацуев, владимир путин, общество

Путин поздравил Мацуева с юбилеем

12:07 11.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пианист Денис Мацуев . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пианиста Дениса Мацуева с 45-летием, отметив, что он своим уникальным мастерством покорил знаменитые сценические площадки мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Человек яркого и необычайно щедрого таланта, Вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актёрским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов", - говорится в сообщении.
Денис Мацуев – народный артист России (2011), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, Премии правительства РФ 2016 года в области культуры. Награжден орденом Почета (2016). Мацуев был удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012". В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".
В 2014 году Денису Мацуеву было присвоено почетное звание Посол доброй воли ЮНЕСКО.
Пианист Денис Мацуев
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КультураДенис МацуевВладимир ПутинОбщество
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