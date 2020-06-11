Мэр Сиэтла посоветовала Трампу "вернуться в бункер"

"Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер", - написала Дюркан в ответ Трампу в Twitter.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее СМИ сообщали, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось прятаться в подземном бункере. Позже в интервью радио Fox Трамп отрицал это. По его словам, он провел непродолжительное время в бункере, но "в основном для инспекции".