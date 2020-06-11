https://ria.ru/20200611/1572796870.html
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу "вернуться в бункер"
2020-06-11T12:04
2020-06-11T12:04
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
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Von Stirliz
Какая интересная у них вертикаль: перевернута с ног на голову: мэр - всё, президент - никто! Впрочем, подобное видели и в Чехии,там еще круче - глава района выше Президента.
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дональд трамп, сиэтл, сша, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан посоветовала президенту США Дональду Трампу
"вернуться в бункер" после того, как он раскритиковал недостаточные действия властей города в борьбе с беспорядками.
Ранее Трамп написал в Twitter
, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.
"Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер", - написала Дюркан в ответ Трампу в Twitter.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Ранее СМИ сообщали, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось прятаться в подземном бункере. Позже в интервью радио Fox Трамп отрицал это. По его словам, он провел непродолжительное время в бункере, но "в основном для инспекции".