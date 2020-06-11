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Мэр Сиэтла посоветовала Трампу "вернуться в бункер"
2020-06-11T12:04
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572595986.html
Какая интересная у них вертикаль: перевернута с ног на голову: мэр - всё, президент - никто! Впрочем, подобное видели и в Чехии,там еще круче - глава района выше Президента.
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353
60
дональд трамп, сиэтл, сша, в мире

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу "вернуться в бункер"

12:04 11.06.2020
9756
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан посоветовала президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как он раскритиковал недостаточные действия властей города в борьбе с беспорядками.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.
"Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер", - написала Дюркан в ответ Трампу в Twitter.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Ранее СМИ сообщали, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось прятаться в подземном бункере. Позже в интервью радио Fox Трамп отрицал это. По его словам, он провел непродолжительное время в бункере, но "в основном для инспекции".
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
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Обсудить 3
Дональд ТрампСиэтлСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая интересная у них вертикаль: перевернута с ног на голову: мэр - всё, президент - никто! Впрочем, подобное видели и в Чехии,там еще круче - глава района выше Президента.
11 июня, 12:09
Von Stirliz
1620000
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