В России разработали герметик для авиации и судов в Арктике

"Акриловый полимер используется для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений при сборке ответственных узлов и агрегатов машин и конструкций в судо- и авиастроении, машиностроении, в нефтегазовом секторе и других стратегических отраслях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "РТ-Химкомопозит".

Главная особенность герметика – он сохраняет работоспособность в условиях высоких нагрузок и вибрации в широком диапазоне температур, в том числе в арктическом климате. Может применяться при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия, обладает высокой химической стойкостью к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам и щелочам.