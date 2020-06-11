Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200611/1572796842.html
В России разработали герметик для авиации и судов в Арктике
2020-06-11T12:04
риа наука
рт-химкомпозит
ростех
автоваз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/139849/22/1398492220_0:243:2779:1806_1200x0_80_0_0_7ee65946bb88950492b804328883ad60.jpg
https://ria.ru/20200605/1572500648.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572796842.html?chat_room_id=1572796842
Новости
ru-RU
335
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/139849/22/1398492220_0:243:2779:1806_1200x0_80_0_0_7ee65946bb88950492b804328883ad60.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/139849/22/1398492220_25:0:2756:2048_1200x0_80_0_0_c9c1aad48917fdf2a842bfca831b4840.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/139849/22/1398492220_366:0:2414:2048_1200x0_80_0_0_eeafe032157af264675d5436690bb460.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рт-химкомпозит, ростех, автоваз, экономика

В России разработали герметик для авиации и судов в Арктике

12:04 11.06.2020
335
© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкЛедокол "Арктика"
Ледокол Арктика
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые холдинга "РТ-Химкомпозит" (входит в "Ростех") разработали высокопрочный герметик, который можно использовать в авиа- и судостроении, способный выдерживать арктические морозы и высокие температуры.
"Акриловый полимер используется для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений при сборке ответственных узлов и агрегатов машин и конструкций в судо- и авиастроении, машиностроении, в нефтегазовом секторе и других стратегических отраслях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "РТ-Химкомопозит".
Главная особенность герметика – он сохраняет работоспособность в условиях высоких нагрузок и вибрации в широком диапазоне температур, в том числе в арктическом климате. Может применяться при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия, обладает высокой химической стойкостью к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам и щелочам.
Герметик марки "Анатерм-527" разработан специалистами АО "НИИ полимеров" (входит в холдинг "РТ-Химкомпозит") в рамках решения государственной задачи импортозамещения как альтернатива Loctite 577 немецкой компании Henkel, который сейчас применяется российской промышленностью. Новый материал не имеет отечественных аналогов и на 15-20% дешевле иностранного образца.
Как отметили в холдинге, разработка уже прошла апробацию на "АвтоВАЗе" и машиностроительных предприятиях, выпускающих продукцию для железнодорожного транспорта и оборудование для нефтяных и газовых скважин.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
5 июня, 09:56Новое оружие России
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
2810001
Обсудить 0
РИА НаукаРТ-ХимкомпозитРостехАвтоВАЗЭкономика
Рекомендуем
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Патруль российской военной полиции
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Корабль Союз пристыкованный к МКС
На МКС получили экзотическое состояние материи
Пилоты у фронтового бомбардировщика Су-24М на летном поле во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
"Вспотел, как в бане": эту операцию военные летчики считают самой опасной
Алушта
В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
В Совфеде прокомментировали инцидент с российским патрулем в Сирии
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Росгвардия уволила участника скандала с видео про "подброс наркотиков"
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Украинские военнослужащие
"Убрать с улиц психопатов". Почему на Украине хотят узаконить наемников
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Денежные купюры США
Госдолг США достиг рекордной отметки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния