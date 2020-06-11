В России разработали герметик для авиации и судов в Арктике

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые холдинга "РТ-Химкомпозит" (входит в "Ростех") разработали высокопрочный герметик, который можно использовать в авиа- и судостроении, способный выдерживать арктические морозы и высокие температуры.
"Акриловый полимер используется для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений при сборке ответственных узлов и агрегатов машин и конструкций в судо- и авиастроении, машиностроении, в нефтегазовом секторе и других стратегических отраслях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "РТ-Химкомопозит".
Главная особенность герметика – он сохраняет работоспособность в условиях высоких нагрузок и вибрации в широком диапазоне температур, в том числе в арктическом климате. Может применяться при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия, обладает высокой химической стойкостью к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам и щелочам.
Герметик марки "Анатерм-527" разработан специалистами АО "НИИ полимеров" (входит в холдинг "РТ-Химкомпозит") в рамках решения государственной задачи импортозамещения как альтернатива Loctite 577 немецкой компании Henkel, который сейчас применяется российской промышленностью. Новый материал не имеет отечественных аналогов и на 15-20% дешевле иностранного образца.
Как отметили в холдинге, разработка уже прошла апробацию на "АвтоВАЗе" и машиностроительных предприятиях, выпускающих продукцию для железнодорожного транспорта и оборудование для нефтяных и газовых скважин.