Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым Захарове

"Он очень спокойный был, учился хорошо. Никогда не приходил неподготовленным к уроку. И на уроках был очень добрый к друзьям и к учителям. Все село сегодня скорбит. Его все знали как отзывчивого, доброго", - заявила Соловова, которая преподавала Захарову и его брату Валерию биологию в 5-10 классах.