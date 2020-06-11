https://ria.ru/20200611/1572796787.html
Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым Захарове
2020-06-11T12:15
2020-06-11T14:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости.
Житель села Кузьминское Рязанской области Сергей Захаров
, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, был добрым и спокойным ребенком, рассказала журналистам его учительница Зоя Соловова.
"Он очень спокойный был, учился хорошо. Никогда не приходил неподготовленным к уроку. И на уроках был очень добрый к друзьям и к учителям. Все село сегодня скорбит. Его все знали как отзывчивого, доброго", - заявила Соловова, которая преподавала Захарову и его брату Валерию биологию в 5-10 классах.
В Кузьминском живет жена погибшего Рита. "Она вчера похоронила маму", - сообщила Соловова.
Соседка Захаровых Раиса Царева рассказала журналистам, что помнит Сергея еще маленьким. "Замечательный. Весь в маму. Спокойный, уравновешенный. Всегда знал, как все уладить, чтобы было спокойно. В колхозе Марья Ивановна (мать Захарова – ред.) всегда все улаживала", - сообщила Царева.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы
заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".