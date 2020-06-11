ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возможность проголосовать на дому будет у россиян на протяжении всех дней голосования по поправкам к конституции, ЦИК РФ гарантирует полный контроль и безопасность этой процедуры, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. Для всех граждан, помимо традиционных участков, будут созданы точки для голосования на открытом воздухе.
"У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция - голосование вне помещения, то есть на дому. Те, кто не могут покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.
Глава ЦИК РФ также призвала всех критиков, которые не верят в безопасность голосования, но искренне хотят, чтобы оно прошло достойно, принять участие в процедуре в качестве наблюдателей - чтобы лично убедиться в соблюдении всех норм.