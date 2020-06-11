ЦИК гарантирует полный контроль голосования по Конституции на дому

"У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция - голосование вне помещения, то есть на дому. Те, кто не могут покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.